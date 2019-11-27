世界視線：彭博投入總統戰　左翼批評惹關注

美國民主黨總統初選形勢混沌，前總統奧巴馬日前告誡黨內初選人，在政策上切勿過分「左傾」，強調普通老百姓並不想看到現行制度被徹底推倒，認同「改革」的人始終遠多於認同「革命」者。奧巴馬的諄諄勸誡，原本可被視為是向中間派的拜登的另類背書，但隨着同樣走中間路線的紐約市前市長彭博正式宣布參選，會否形成「𠝹票」效應，令拜登的白宮之路戛然而止，備受各方關注。

彭博日前在競選網站中發表聲明，正式表明投入選戰，並強調自己要「擊敗特朗普，重建美國」，深信自己在商界、政府和慈善事業等方面的經驗，足可讓他成功領導國家。

彭博以「空降」的身份加入民主黨初選戰團，有別於一般參選人，他並沒有看重最先舉行投票的幾個州份，包括艾奧瓦州及新罕布什爾州等，而是把目光直接投向明年三月「超級星期二」的州份。彭博日前在維珍尼亞州舉行造勢活動，再次重申自己才是最有能力擊敗特朗普的人。

儘管拜登在民調中仍然領先其他競爭者，但迄今仍未能將優勢擴大。更有甚者，隨着彈劾特朗普的調查愈來愈深入，特氏及共和黨人勢必拿拜登兒子亨特在烏克蘭天然氣公司當高層的「醜聞」說事，抨擊拜登「公私不分」甚至「貪腐」。在這種情況下，路線相近但暫未有負面新聞纏身的彭博，無疑可以「輕裝上路」。

當然，「中間」路線能否見容於今天的民主黨，不無疑問。彭博主政紐約這些年，鐵腕整治罪惡最為人所津津樂道，但正正是這一點，被左翼陣營大肆攻擊，認為助長了警察濫權及種族歧視。在這方面，拜登面臨着類似困境，他日前出席競選活動，便被無證移民團體嗆聲，要為奧巴馬時代數百萬個遣返家庭的個案負責。更何況，彭博的富有根本就是兩刃劍，是福是禍難以逆料。桑德斯和沃倫的政策有民粹仇富的傾向，民眾中支持「富人稅」者亦大不乏人。一旦拜登或彭博出線，桑、沃的支持者是否仍會「含淚投票」，誰也說不準。