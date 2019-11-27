功夫茶：止暴無能禍紅隧　終通車仍存隱患

齊鼓掌！好消息啊各位街坊，封咗足足十四日嘅紅隧，經過暴火烈燄洗禮後，終喺今日全線通車喇！紅隧所有巴士站屆時同步重開，所有巴士線陸續行駛，所有連接道路亦逐步開放，係唔係好正呢？

大家都知道，紅隧九龍入口於紅磡火車站旁，東鐵不能直接過海，是以每日上班繁忙時段，好多打工仔會喺紅磡車站落車，前往紅隧收費廣場嘅巴士站轉乘過海巴士前往上班地點，家陣重開，你話係唔係要鼓掌吖！至於駕駛人士，唔使焗住要經東隧同埋收費高昂嘅西隧，加上紅隧地理位置方便，紅隧一通，駕駛輕鬆，好應該高興吓！

喂！一條紅隧封足十四日，好多市民同功夫茶都難免心裏有個謎：使唔使封咁耐啊？冇錯，紅隧收費亭、自動繳費處屢遭黑衣暴徒縱火、破壞，行人天橋幾乎燒通頂。之不過，在紅隧一帶設施備受瘋狂投擲汽油彈時，完全不見防暴警察制止，遂使黑衣暴徒可以肆無忌憚做其「火魔法師」，政府止暴制亂無能，彰彰明甚！

再講，紅隧的確滿目瘡痍，令人不忍卒睹，之但係又使唔使一封就咁天長地久呢？嗱！政府有心重開時，不是很神速嗎？政務司司長張建宗宣布紅隧重見光明時，不是一臉得戚嗎？佢話政府動員超過八百人參與搶修，包括消防處詳細檢查通風大樓同埋消防設備、食環署清理出四十二公噸垃圾、路政署更換控制交通監察系統、重鋪路面等，各單位努力不懈搶修後，確定安全達標，小喇叭吹響：通車喇！

嗱！可見事在人為，何況政府要人有人，要錢有錢，只要心繫民生，紅隧冇奶油要封咁耐嘅！有道是「百川異源而皆歸於海，百家殊業而皆務於治」，能夠把社會民生放頭位，執政為民，原來一夜可把冰山劈開！

政府遲一遲先開通紅隧，有陰謀論者就話係讓市民感受交通不便，部分選民歸咎泛民不肯與暴力割席，遂讓建制可「漁人得利」云云。事實證明，建制今次區選兵敗如山倒，陰謀論不攻自破！功夫茶倒覺得，政府只要揸住毛澤東五粒字「為人民服務」，不必聽太多無聊閒話，心中有民，做嘢就唔會咁求其、擺官腔，不理百姓嗌晒救命；早點開通紅隧，就唔會畀人亂砌生豬肉啦！

嗱！依家咁遲開番紅隧，之前政務司司長肥仔張明明話可以短期唔收過海隧道費，依家又照收，政府好等錢使咩？言而無信，為政之大忌也。仲有啊，咪話功夫茶唔提醒，依家理大一帶仍然立立亂，垃圾遍地釋惡臭，衞生尤其恐怖，紅隧通車仍存隱患，各部門唔該醒醒定定，做好預防同應變措施，否則車通又搞到一褲都係就該煨咯！