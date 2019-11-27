香港電台裏上下的人是怎樣思想、做事的？以往說港台要學BBC，也實在派了不少人往英國受訓，但是他們在那裏學了甚麼呢？BBC當然有政治偏頗，這是作為世界霸權主義和殖民地宗主國年代產生的文化傾向，但BBC還是堅持自由主義和新聞報道分析的專業主義。

可惜，香港電台似乎學虎不成反類犬，或者從來沒有真正的向BBC學習。

老一輩親英反共，卻還有一定的專業操守，還對香港社會的發展有強烈歸屬感。但年輕一輩，或者是港台現時當權的一輩，為了親英反共，開始不擇手段，背離專業道德。《城市論壇》節目可以找一個蒙面黑衣人公然宣傳解散政府、解散立法會、解散警隊，為暴徒張目。在區議會選舉前夕，也利用港台31台節目，讓支持暴亂者用謊言來妖惑社會，目的在於影響區選。港台之心，路人皆見。

這個節目是找來教育大學亞洲及政策研究學系的講師蔡俊威評論中大之戰、理大之戰，似乎是想用學者身份來加強說服力，且製造更多謊言，企圖誤導觀眾。不知他在教大是否一樣在課堂上肆意作政治宣傳，把學生洗腦，而把學術的原則故意踐踏。

蔡俊威說，警方是用「滅絕對方」的方法，「血腥圍攻大學」，他引外國傳媒說這比極端組織「伊斯蘭國」更加恐怖，在中大、理大，不為拘捕，為在近距離瘋狂開槍，以市民和學生作為活靶；港台並配以剪輯的畫面，以加強他的指控。他同時表示，「市民在各區開花」反包圍，警方是「亂槍掃射橡膠彈催淚彈」，「以小巴高速衝向人群」，使得全港「烽火四起，儼如戰場」，「毋須坦克，無異六四」，一面倒地讚揚暴徒的所謂保衞校園，詆毀警方的止暴制亂，把暴徒瘋狂的暴行掩蓋。中大有近四千枚汽油彈，理大更多，還有偷回來的高危化學品，以及各種打砸燒暴行，在蔡俊威眼中、在港台的畫面中全被隱瞞。

蔡俊威要求「不割席」，致意「真正愛香港的人，不論手法、信念、背景」，認為反對者是「心底裏沒有家、沒有知識和沒有價值的人，不會理解」。但實際不能理解的是，暴民的破壞行為，傷人傷警，是有知識、有價值嗎？是珍惜香港這個大家的家嗎？蔡俊威作為大學講師，怎可以為了一己偏頗、沒有證據的政治見解，可以公開地肆意用謊言來誤導觀眾？你可以有不同的價值觀，但不能訴之謊言，更不能與暴力不割席。這是「教大」的因素（教人說大話）？莫非是港台特別挑選這樣的人做這樣的節目來助選？目的達到了，道德卻失掉了！