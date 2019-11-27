今次區議會選舉建制派慘敗，將回歸前後積着的家底一鋪清袋，這是許多人料到的。五個多月暴亂不止，建制派、愛國愛港陣營被打得落花流水，士氣衰微，反對派氣燄囂張，鬥志如虹，選舉遊戲規則下「西瓜靠大邊」，縱暴之民愈來愈多，反暴力、撐警察的市民備受打擊，他們對當局「止暴制亂」軟弱無能十分失望和不滿，以不投建制派一票表示抗議。所有這些，導致建制派焉能不敗，選舉當日「咬緊牙關，迎難而上」也只能聊盡人事而已。

老實講，當局無能，路線出錯，形勢逆轉，建制派大敗實非戰之罪，乃朝廷和香江府衙共同報廢的結果。暴亂中，早有輿情建議當局叫停選舉，因為這樣的選舉不可能公平公正、安全有序，不可能是一個得出正常結果的選舉。然而，當局置若罔聞，只在所謂防止暴力、保障選舉安全上做做姿態，以為只要「安全」了，「免受暴力衝擊」了，選舉就是公正、公平了。他們假裝看不到在反對派策動暴亂愈演愈烈、操縱大勢、愚弄欺騙煽動民眾情況下，在暴亂和暴徒嚴重傷害建制派、愛國愛港陣營情況下，這場選舉早已失去了公平公正的環境，大大有利於反對派，大大有利於他們在暴亂中奪權選贏，這一點也早在暴亂黑手的算計之中，他們要比警察更好的保障選舉在「和平有序」中進行，暴徒們因此休了幾天大假，「放下屠刀」。這一切都由黑手操弄掌握也。

選舉大勝後，黑手和暴徒們將發動新的戰役，已知的是，他們一定會在「五大訴求，缺一不可」上續做文章，要再啟動政改，廢掉全國人大常委會八三一決定，實現他們要求的「全民公決」，在切割中港的「雙普選」上大做文章，向當局施壓，要是被拒，就暴亂重來。可以料定，以林鄭月娥、香江府衙的一貫做法，會被這次選舉結果「嚇破了膽」，會以此為由向朝廷力爭「考慮民意所向」，更加跪低投降。

關鍵是朝廷咋辦？是不是也被嚇破了膽，再次「同情、理解、支持」林鄭月娥，「止暴制亂」偃旗息鼓呢？