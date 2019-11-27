區議會選舉塵埃落定，不管結果如何、公平與否，一切都已無法改變。此時此刻，建制派固然應好好反思，為何這次輸得如此難看？港府更應認真悔過，為何如此不得人心？中央也應徹底檢討，為何一國兩制弄到如斯田地？

在狂躁不安的政治氣氛下選舉，明顯對建制派不利，但撇除外在因素，建制派內部一盤散沙，各懷鬼胎，也是招致敗績的原因之一。當年廿三條立法功虧一簣，正是因為有建制人士臨陣倒戈，這場反修例風暴何嘗不是如此？如果建制派團結一致，勇於擔當，何至於處處被動？實際上，今次選舉基本上還是保持六四比例，說明建制派的選票並沒有流失，流失的是信心以及多年來的工作成果，四成多選票只換來一成多議席，既冤枉，又無奈。

歸根究柢，一切都是港府惹的禍。若不是官僚無能，處理失當，反修例風波不會演變成黑色暴亂，建制派也不會潰不成軍。許多市民將對港府的不滿發洩在建制派身上，建制派候選人有口難言，只能被迫替港府背上十字架。

當然，中央也有責任。有位京官曾經慨嘆，香港是一本很難讀懂的書。其實這本書之所以難懂，主要是因為中央沒有認真讀，從一開始便掉以輕心，以致謬誤連連。中央最大的失策是將「五十年不變」當成「五十年不管」，自動放棄權力，一切放任自流。尤其是教育和司法兩大領域原封不動，殖民色彩絲毫不改，更埋下無窮後患。在這場黑色暴亂中，大學生和中學生成為主力軍，不少人淪為暴徒，不正是因為教育失敗嗎？黑色暴亂持續五個多月，已有五千多人被捕，依然沒有暴徒受到應有懲罰，不正是因為司法放縱嗎？

計疑無定事，事疑無成功。目前中央只有兩個選擇，要麼繼續放任不理，讓香港一直爛下去；要麼出手撥亂反正，將香港帶回正軌。時間已經不多，不容猶豫不決。