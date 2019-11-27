新鮮熱辣的區議會選舉結果剛公布不足一日，七十個當選人立即前往聲援留守在理大校園的示威者。不認還須認，他們大部分都是黑暴陰影的受益者，這番舉動無疑是謝票，亦向選民表達不會忘記是誰把他們帶進區議會。

做戲自然要做全套，區議會只是政治跳板，當然希望選民繼續支持，當中不少是來年希望參戰立法會。雙料議員入息大大提高，而且議員津貼又可以實報實銷，巧立名目拿來救濟「手足」，可憐香港納稅人的血汗錢變成了資助反對派，令黑暴無止境猖獗。

非建制陣營奪取超過八成半的議席，在港九新界十七區的區議會將獲得控制權，主席之位應該手到拿來，估計區議會將難避免以政治掛帥，民生議題恐怕會被忽略。政府向來視區議會為與市民溝通的橋樑，但現在由反對派操控，兩者基本上沒有互信的基礎，在惡性循環之下民意恐怕不能反映，對地區發展造成極大阻力。不少當選者聲稱對政府地方工程有很大異議，甚至認為其中一些是利益輸送，相信他們上任之後必然會千方百計阻撓這些工程展開，包括天橋隧道等，到時受苦的又是街坊。

未來四年區會任期將在爭拗中度過，一個充斥抗爭者的區議會，就像立法會的縮影，不斷拉布及衝突流會，變成區戰會，反對派更會藉此在地區擴展勢力，已經有呼聲要求在每區保留連儂牆，將破壞市容違法的行為合法化，簡直無法無天。中央在香港統戰多年，竟然落得區議會也失守，淪為反動基地。道高一尺，魔高一丈，宣誓失效及DQ等武器已經被洞悉，新人不會重蹈舊人覆轍。市民惟有用自己的眼睛去監察這些反對派的一言一行，這四年都不能放鬆，切勿讓大好家園一再受到傷害。建制派亦不應因為一時失利而放棄多年來在地區的根基，留得青山在，哪怕冇柴燒，四年後誰勝誰負天曉得！