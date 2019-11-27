區議會選舉塵埃落定，反對派大勝，暴民統治的年代正式揭開序幕。果不其然，翌日尖沙咀又發生圍堵理大事件，那些被遺棄在理大的「condoms」突然又翻生成為政治籌碼，即使警方已表明暴徒行出理大登記身份就可離開，暴徒及其支持者偏要當局無條件釋放，市民早已聽到耳朵生繭的「五大訴求、缺一不可」、「解散警隊、刻不容緩」等無厘頭口號又再響徹雲霄。

事實證明，這班毫無質素的暴民區議員，選贏選輸都要鬧事，他們挾民意逼政府跪低，既要壞事做盡者獲特赦，又要追究所謂的警暴，香港無日安寧。不過，別說警方執法天公地道，數據亦證明有多達四成選民、即百多萬人投了建制一票，這些在反對派眼中成為少數的人絕非少數。一旦港府順應暴民要求追究警隊，警隊反彈不特止，市民亦肯定不會坐視不理，隨時爆發特區史上首次警員大罷工、大遊行，令局勢亂上加亂，勿謂言之不預也。

說回區議會選舉結果，今次建制大敗並不意外，過去歷史已經說明，投票比率愈高，反對派獲勝機會愈大，只是今次十八區輸足十七區，還是令人有點意外。事後多個選區在重點票數後都出現建制派逆轉勝情況，更有選民表示毋須登記身份證也可投票，到底當中有甚麼古怪？倘「黃絲」滲透到各票站，在點票或監票的時候做手腳，絕對不可能有公平選舉，香港會黑暗到如此地步嗎？

姑勿論如何，選民作出這樣的選擇，必須承擔後果。在只講立場不講是非的今日，已可預示區議會將淪為政治鬥獸場，還未正式上任，已有人提出翻查過去數屆盤數，清算建制派云云，這些人會做實事嗎？當區內需要修橋補路而無人去做，甚至任由暴徒拆交通燈撬路磚，長者、小孩、傷健人士出街一仆一碌，不要怨，因為這是你們的選擇！在物極必反的鐵律下，明年立法會選舉必定有另一番新氣象。