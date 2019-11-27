一件事如果一百人之中有五十多人贊成，是否就可以剝奪其他四十多人的權利？按理不行，否則就不能稱為公義的社會。

剛結束的區議會選舉，泛民主派戰績彪炳，取得八成多的議席，反對派陣營中有人沾沾自喜，說暴力抗爭手法一樣得到市民支持，選民並無與「勇武派」割席。

這個問題要分兩個層次去看，首先，今趟泛民的戰績是否當真很了不起？我認為不是。在反修例運動未出現之前，如果搞一次全香港的公投，泛民對建制，得票比率大抵會是五十多對四十多，前者會多出十來個百分點。近月的一場運動把香港鬧得翻了天，區議會選舉也成了變相公投，而投票的結果是泛民得票約百分之五十八，建制派約百分之四十，兩大陣營的「基本盤」沒大變，故若說泛民勝得如何出彩，未免誇大其詞。

泛民陣營中，有競逐連任的區議員勝選後接受電台訪問，說他的對手「空降」該區，全無政績，也輕易取得三成多的支持票，足證建制的力量不容小覷。這位仁兄倒好，沒有被勝利沖昏頭腦，知道社會的聲音不是一面倒傾向反對派。

再者，即使支持建制、反對暴力的人只有四成，在社會上屬少數派，但也不代表其餘五、六成人就可以剝奪少數者的權利。守法、愛護和平的市民，有權要求保障自己上班、上學的自由，更加有權要求保障發表個人意見的自由。過去幾個月，香港儼然成了妖獸都市，回歸後的言論自由從沒受過如此嚴重威脅，你只消在街上批評一下示威者的破壞行為，隨時便會給人「私了」，打至遍體鱗傷。任何人只要口稱是為正義而戰，就可以隨便堵路、毀車、打砸商舖。我權當區選結果反映出五成多人不會與勇武者割席，但是否代表其餘四成人就要繼續接受示威者的暴力行為？