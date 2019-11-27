有人對於年長者經常對年輕人說「不要急，慢慢來」頗不以為然。長者這樣說，也許是一種安慰，覺得年輕人有的是時間，然而，論者覺得「慢慢來」是一劑毒藥。老朽相信毛澤東也應該認同，他有詞曰：「多少事，從來急；天地轉，光陰迫。一萬年太久，只爭朝夕！」毛澤東一生讀書不倦，追求學問，從來不會「慢慢來」！

老朽年少時無心向學，如今一把年紀，才深感時不我與，即使再努力想追點「進度」，卻感到力不從心，呢頭睇完嗰頭就忘了大半，是以對於時下年輕人有書唔肯好好讀頗不以為然，佢哋一味醉心示威不愛安坐書桌，穿着校服不上學去堵路，唔畀港鐵車門關上阻人返工搵食！不趁青春好好學習，身在福中卻不知為何要去鬧「革命」，難道又係中咗「不要急，慢慢來」的毒？

論者引用進化論倡導者拉馬克的話，指環境會作用於生物，使牠們產生某種需求和行為，這些需求和行為會促使有機體改變和創造一些器官。譬如，當地上的草葉不足以維生，長頸鹿就要伸長脖子盡量去觸碰樹上的葉，是以條頸就愈來愈長，這就是「用進廢退」理論。哈！果真如此都真係好大鑊，年輕人不熱衷書本，卻愛上投汽油彈，根據「用進廢退」理論，個腦不讀書不思考，隨時「廢退」變「冇腦」，熱心投擲汽油彈，搖身變「火魔法師」，如此「用進」，吾不欲觀之矣！

事實上，一個人的學習時光苦短，好多嘢容不得你慢慢進步，不少作家、學者、科學家等，往往在年輕時已有相當成就，「大器晚成」通常是騙一些年輕時蹉跎歲月、老了再想幹一番「偉業」者的安慰詞語！

又有人說，吾人處身數據化智能化時代，每個人活生生成了一堆數據，不用擔心肉體死亡，因為數據永生！然而，不回歸現實，沒有堅實的土壤，複製的虛擬「人生」，始終如行屍走肉，太消極了吧？