日本及南韓作為美國在遠東區的兩個門神，助美守住中國及北韓的擴張，而日韓自身亦非常關注北韓的核武裝備，所以軍事情報交換工作顯得特別重要。過去在南韓未簽署加入軍事情報保護協定前，要獲取北韓的軍事情報，就只能靠美韓關係，由美國從日本的情報分析後再交給南韓參考，南韓加進了協定，不但能分享各成員國的不同軍事情報，更獨立地與日本建構日韓軍事情報保護協定，直接交換雙方各自獲取的北韓軍事情報，提高效率及效果。

好景不常，今年七月日本要管制出口南韓的半導體精密科技原材料，南韓認為日本不信任盟國，一個月內宣布終止雙方軍事情報保護協定，原本可以在八月二十四日自動延長，現在就橫生枝節。美國眼見遠東這兩扇門關不上，比日韓更焦急地要修補，不由分說向南韓施壓，半硬半軟地成功令南韓延續日韓協定的效力。

美國如此重視日韓軍事情報保護協定，主要是為自己利益出發。日韓收集北韓、中國的情報及軍事資訊，必然比美國更有效益，由日韓直接交換，滿足兩國之餘更起到時效性，不用各自吸取情報轉交美國分析，轉折下對決定的效果大打折扣，美方情報及國安部門亦工作加重。其次是兩個孩子吵架，作為長輩的美國自然需要出面調停，稍有偏頗就會引發其中一方不滿，關係會變壞，因此兩個孩子的協作要及早讓他們回復正軌。美國期望日韓在軍事情報自行協作，亦避免了美國不停要做中間人去排解日韓之間不同的糾紛。在原有協定下繼續讓日韓軍事情報合作，連帶其他歷史遺留下來的問題，也可望在協作下增加解決機會。

有了日韓前線的軍事情報收集以及分析，美國就如同坐着等吃，更不愁要花時間、精神去排解日韓糾紛，怎會不及早撲熄南韓提出終止日韓軍事情報保護協定的火，要的是日韓負責看門口。