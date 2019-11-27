十一月二十四日的區議會選舉塵埃落定，反中亂港勢力、黑暴勢力、港獨分裂勢力等結成的反中抗共陣營大勝，愛國愛港和建設香港的陣營大敗。

選舉的結果顯示，十八區區議會幾乎全部淪陷，三股破壞香港的反對派勢力，在後台老闆美國霸權主義的撐腰和策劃下全面佔據香港基層議會。從政治學來說，這場區選實質是一場「港版顏色革命」的顛覆奪權篇。先由反對《逃犯條例》的修訂變調「反送中」運動，再由反修例成功變奏為「五大訴求，缺一不可」、針對警察的五個半月暴亂，最後逼政府「如期」舉行區選收割暴亂成果以贏取議席，成功顛覆區議會，完成這場由頭到尾為時將近一年的「港版顏色革命」。

二○一九年，香港在回歸後「港人治港」的時代爆發了一場史無前例的暴亂，隨後又在一場史無前例的翻版「木馬屠城記」暴亂中舉行區議會選舉，緊接着又得出了史無前例的代表建制派政治力量候選人大敗的選舉結果，令建制派幾十年長期耕耘積蓄的區議會力量「一Q清袋」，由此更牽連將喪失區議會間選立法會的議席及一百一十七個選委席位。三個「史無前例」的局勢對香港成功落實「一國兩制」和維持長期繁榮安定，對維護國家主權、安全和統一，無疑是回歸廿二年來最嚴重、最震撼、最深遠、最破壞的失敗，令所有愛國愛港者痛心疾首，悲慟不已。

痛定思痛，如能痛下決心，徹底認真反省回歸以來的不是和失誤，認真地找出短板所在，洗心革面，並對症下藥，重新採取正確的對策和措施，並有組織、有計劃、有資源、有檢查、有督促地痛改前非，重新出發，那麼失敗才有可能成為成功之母。

佛偈有云：「欲知前世因，今生受者是。欲知來世果，今生作者是。」引伸到今天，作為檢討「三個史無前例」的慘痛教訓，不是很值得大家深思嗎？正所謂「冰凍三尺，非一日之寒」，不能也不應只就選舉的成敗論英雄，應全面、周延、徹底地，由歷史至現在、由境內到國際上找出冰凍三尺的真實原因，並且不要諱疾忌醫，才有可能找到真正挫敗的病因及正確合適並可行的解決方案。就以特區政府不肯接納「選舉公平關注組」要求「先平暴、後選舉」的建議來說，便鑄下歷史大錯。

毫無疑問，這次區選是一次絕對不安全、不公道的選舉。正如筆者早已口頭和書面指出，這是香港歷史上從未有過的持續五個半月暴亂未止下進行的「全民公投式」選舉，豈有公正和公平的結果。可是特區政府拒絕會晤關注組，並只是選擇性強調選舉日及選舉前幾天沒有大型的社會暴亂，便是安全選舉，刻意排除計算幾個月來的恐怖威脅、暴力噤聲、「裝修」報復等「寒蟬效應」，及持續五個多月的「連儂牆」抹黑，單單是選舉提名把關，便刻意「放水」縱容港獨分裂分子和現行暴徒可全數參選，除DQ黃之鋒外全部入閘，甚麼選舉工程都沒做便可擊敗連任幾屆的議員，真是荒謬至極。

試問手執大權而固執未平暴硬推區選者，是否應徹底反省錯誤和疏忽的決定？