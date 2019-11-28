正論：一廁不治何以治港　棄人民者人亦棄之

年年審計年年犯，知錯認錯不改錯。審計署發表最新一份衡工量值報告，一如既往揭發大堆政府部門的施政亂象，堪稱五花八門，無奇不有。當中尤以食環署最胡混度日，轄下數百個公廁逾十年未有翻新，最長達十八年，更有數十個新界旱廁至今未改為沖水式廁所。

每說起香港的公廁，污水橫流、臭氣沖天、設施破爛等形容詞便會在市民腦際浮現，這固然是使用者欠缺公德心，但管理的政府部門冇心冇肺冇靈魂，從來沒有以民為本，絕對難辭其咎。審計報告指出，食環署管理近八百個公廁之中，兩成半超過十年沒有翻新，當中一成七更有十一至十八年沒有翻新。更令人難以置信的是，即使部分公廁列入翻新工程，竟然有多達八十四個遲遲未完工，當中四十四個更納入翻新計劃達四至八年之久，工程仍在進行，有個案耗費七年時間仍在擬定計劃階段。翻新一個公廁竟然堪比愚公移山，食環署光說不練、蹉跎歲月，簡直到了人神共憤的地步。

沒有最離譜，只有更離譜。如果說翻新公廁用了七、八年仍未完成已令人側目，則食環署優化新界鄉郊旱廁之效率低下，同樣令人嘆為觀止。該署早在二○○五年分階段將旱廁改為沖水式廁所，預定二○一二至一三年完工，但直到今年六月，依然有五十一個旱廁仍未進行優化，鄉郊人士十多年來仍要忍受極不衞生的旱廁，文明城市云乎哉！

當然，食環署尸位素餐只是冰山一角，其他政府部門也好不了多少。以漁護署為例，處理流浪貓狗的手法備受詬病，有些觀察僅四天已被人道處理，有些觀察期則長達九十三天，沒有準則可言。在愈來愈講求動物權益的今日，漁護署反其道而行，不激起滔天民怨才怪。更有甚者，內地非洲豬瘟至今沒有遏止迹象，香港過去已有病豬入境而需大規模殺豬，惟漁護署繼續掉以輕心，至今未有對本港野豬進行非洲豬瘟檢測，一旦病毒在市區大爆發，後果不堪設想。

一節見則百節知，上述亂象絕非個案，而是港府管治無能的縮影。古人說，「官視民如草芥，民視官如寇仇。」港府從來沒有急民所急、想民所想，對香港亦沒有感情，為官純粹「打份工」，抱着「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的態度，敷衍塞責，得過且過。試想想，如果他們真的有將香港當成自己的家，將市民當成自己的家人，怎麼可能連一個公廁都搞不好？怎麼可能連病毒隨時大爆發都沒有知覺？做官的沒有盡好本分，所謂「民生無小事」只是一句空話，實際上是背棄人民、唾棄人民，市民又怎會不仇視政府、不唾棄官員？

事實證明，香港深層次矛盾愈演愈烈，反修例暴亂不知伊於胡底，正是港府施政脫離群眾的必然結果。審計署年年審計，年年調查，年年提出建議，可惜每次都如泥牛入海，對改善施政毫無作用，港府比頑石更不如，加上立法會和區議會高度政治化，吵鬧不休，撕裂不斷，經濟民生無人關心，香港想走出沉淪困局，難矣！