功夫茶：解封理大成急務　人道處理化危機

紅隧封閉十四日終於重開，之不過理工大學校園連日被暴徒佔據，仍有人唔肯離開，警方仍然封鎖校園各出入口，功夫茶屈指一算，警方都圍堵理大成十一日啦！嗱，理大就話校方增加協助小組至一百人，分成九個小組入校內尋找留守者，期間並無發現。校方並稱已聘請十多名外籍人士負責保安工作，表示能夠做嘅已傾盡全力，敦促警方盡快解封校園，以便展開復修工作。

功夫茶上《東網》睇警方就解封理大嘅現場直播，知道校方已向警方匯報校內再冇留守人士，同時指出校園受到相當嚴重破壞，並有大量汽油彈等攻擊性武器，校方希望警方盡快處理。警方就表示，今早將會派「安全小組」同理大代表進入校園，協助處理校內嘅危險物品、攻擊性武器，並進行搜證，惟防暴警察不會入內。

嗱！警方今趟都算反應神速，重視校方嘅請求；安全小組成員包括有警方談判組、爆炸品處理課、傳媒聯絡組及刑事調查員。警方亦指出理大內有留守者機會不高，如有發現，會以醫療優先嘅方式處理，亦會記下佢哋嘅資料及影相跟進，重申警方一直希望以和平、人道方式處理理大事件，過程中一直與校方保持緊密溝通。各位街坊，警方能以人道方式和靈活彈性兩大原則解決事件，值得肯定。

即係咁，功夫茶雖然贊成盡快解封理大，畀大學進行復修，以便大學投入正常運作。然而，諗起之前有報道指大學垃圾遍地傳惡臭、飯堂廚餘驚見大量蛆蟲蠕動，衞生環境存在隱憂，是以應該畀衞生署人員隨安全小組入校殺菌消毒，以策安全；至於消防人員、救護人員亦不能缺，此亦不怕一萬，只怕萬一，有備無患也。萬一唔好彩，真係有死傷，救護人員或能及時救回一命，消防處理危險品亦比警方在行，係咪咁講先？

事實上，理大一役，警方早前大圍捕，一度表明理大一帶暴力行為已達暴亂程度，任何留守並協助示威者嘅人都可能干犯暴動罪。警方要求校內所有人馬上離開校園，但同時也堅持所有離開嘅人都會被拘捕，結果令留守者唔敢離開。之不過，警方採取圍而不攻策略，沒有強行清場，亦權宜之計。

其後多日，一直有社會賢達、大學、中學校長等有影響力人士，在警方與留守者之間周旋，終在劍拔弩張、火藥味十足下，成功勸服千多人離開理大，令社會抗爭不致惡化，相信係廣大市民所樂見。理大停課都成兩周，有校董憂影響深遠，恐拖累科研成果。功夫茶亦寄望警方調查順利，盡快解封校園並交回理大管理層，讓大學恢復正常秩序，安放好讀書桌而唔係一校危險品！