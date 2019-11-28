神州觀察：賣官名單拒公開　公安系統腐敗窩

買官賣官是內地官場盛行的腐敗手段之一，由此更容易形成腐敗利益共同體，一榮俱榮，一損俱損，故彼此不但平時相互關照，出了事更需竭力遮掩袒護，目的是為最大限度實現止損，如此即便拔出蘿蔔，能少帶些泥出來也是好的。

河南信陽市公安局前局長李長根早年向三十一名人員賣官斂財，收受賄賂逾六百萬元人民幣，遭法院判囚十年，不久並死於獄中，惟其受審時交代的買官行賄人員名單，卻被當地警方以涉及「內部機密」為由拒絕公開。至於涉案的一眾行賄人員，事後多被處以警告、降職、調職等行政處罰措施，無一被追究刑事責任，如今更有至少十二人仍然在職，實乃咄咄怪事。

據網上早前曝光的李長根案刑事判決書內容顯示，三十餘名行賄者皆來自信陽市公安系統，這就難怪當地警方為何遲遲不肯公開名單了。更有消息指，就連信陽市公安局現時的十幾名黨委成員中，亦有三人列在該賣官名單上，故隱瞞真相也就成了不得不為之事。正如有當地退休公安幹部表示，如果涉案者都被查處，勢必會在系統內引發「地震」，屆時更不知又會牽扯出多少人來，偏偏有「好事」律師對此不依不饒，欲逼當地警方公布實情，實在缺乏「大局觀」。

至於李長根的賣官鬻爵行為亦被指是明碼實價，系統內人盡皆知，「公安局長三十萬、政委十萬、交警支隊長三十三萬」，該份賣官流水帳早已傳遍網絡。然而據指實際操作更為變通，譬如同一官階出價可相差數倍，主要取決於彼此關係親疏、對方後台強硬程度及經濟實力等，有人象徵式給點錢便能成事，有人則需經過長期經營打點，但最終都能如願以償，可見內地官場買官賣官何其容易，又是何其風靡。

事實上，只需留意一下當局每次發布的受查官員通告，不難發現內地買官賣官現象一直有禁無止，所涉部門及官員職級更是不一而足，從基層村官到地方諸侯，再到中央部組，甚至如周永康那樣的副國級高官亦不能「免俗」。

不止是官場，就連內地軍隊系統亦存在大規模買官賣官腐敗行為，前軍委副主席郭伯雄之子曾說，全軍有一半幹部都是他們家提拔的，且不必奉行「明碼標價、公平交易」那一套，誰給得多就提拔誰。如此烏煙瘴氣，唯「財」是舉，何以指望軍隊能夠保家衞國、官員能夠為民謀福祉？

說到底，問題還是出在內地官員的選拔任用上，因為他們的產生從來都取決於上級意志，民眾監督這個關鍵環節一直處於缺席狀態，故當局說再多狠話、推再多嚴厲措施也沒有用，是共同利益讓他們選擇抱團腐敗。