香江反對派藉五個多月的暴亂之威，在區議會選舉中大獲全勝。他們大肆破壞了法治，反倒在「法定」選舉中佔了大便宜，大有收穫，這是對民主選舉的極大諷刺。有人說「民主是個好東西」，其實不然，民主實有好有不好，全看怎麼實踐和運用。

今次區議會選舉，實乃肯定了暴亂破壞法治是亂港者取勝之道，而反對暴力、反對破壞法治的反倒成了失敗者，此天理何在？法治何其悲哀！暴亂何等威風！暴力何等無敵！野心家和無良政客又是何等容易玩弄民主欺蒙香港選民！

香江府衙和特首林鄭月娥在這場風波中不但縱暴容亂、摧毀了香港法治，還在暴亂中「如期選舉」，幫助暴亂黑手鞏固他們破壞法治的「成就」，實現變天奪權，暴亂摧毀法治，暴亂幫助反對派亂中奪權，可謂「一舉兩得」。反中亂港集團今次找到了最有效的奪權方法，今後會反覆使用也。

今次暴亂之所以迅速打爛了香港法治，是因為行政機關跪低投降，立法機關本身就有策劃組織暴亂的力量，司法機關早就充當反中亂港集團的保護傘，三管齊下，法治豈能不被打個稀巴爛。而打爛法治只是反對派的手段，目的是全面奪取管治權，實現他們和老美相勾結的「顏色革命」，開闢香港戰場，進而影響、衝擊中國政局。因此，中央要不想再敗、不想看到香港變天，就不能只是「止暴制亂」就算完。

事實上，「止暴制亂」可以是只在表面上暴亂停止下來，可以是暴亂黑手出於策略考慮暫時偃旗息鼓，這兩種可能都不會傷到暴亂之源之根本。如果朝廷和香江府衙只是止於此就以為萬事大吉，那就是自欺欺人，今後必遭更大暴亂的攻擊和摧殘。因此，不管今次區議會選舉是甚麼結果，不管香江府衙、林鄭月娥又想藉今次選舉結果玩兒甚麼綏靖花招，朝廷堅持「止暴制亂乃當前最緊迫任務」的方針不能動搖，且要強化「止暴制亂」的力度、廣度和深度，堅決除惡務盡、斬草除根也。