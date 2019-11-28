世界上任何一個地方的選舉，都不會像香港區議會選舉這樣兒戲。參選人既不需要任何從政和服務社會的經驗，也不需要任何政綱和選舉工程，只需表明政治立場，支持、縱容甚至參與暴力，就可以順利當選；相反，那些長期扎根基層服務地區，為街坊付出巨大努力和貢獻的參選人，只能黯然離場。「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」，說的就是這種現象，黃鐘被砸爛丟棄，泥鍋反而被敲得像雷鳴一樣，這到底是甚麼樣的社會？

當然，「只問立場、不問是非」現象並非香港獨有，台灣如是，西方社會亦如是，但沒有一個地方會集體墮落。過去常說香港是成熟理性的社會，原來只是自欺欺人，這場黑色暴亂固然暴露了香港人的狂妄無知，這場區選更是反映了整個社會的低智反智。

可以斷言，那班「一暴成名」的政治素人進入區議會後，絕不可能安於地區事務，他們根本一竅不通，也沒有興趣。他們唯一的長處就是搞破壞，即使進入建制也不會改變，即使穿上西裝也不會放棄暴力。所以，未來的區議會必定變質變味，一切政治掛帥，民生事務再也沒人關心，而整個社會也將進一步陷入政治泥沼，永無寧日。這是否就是那些只問立場、不問是非的選民希望見到的結果，只有他們自己才知道，但他們既然如此選擇，就必須承擔所有後果。

香港不是沒有理性的市民，此次區選，逾四成選民、近一百二十萬人把票投給建制派，這絕不是一個小數目。他們沒有太多要求，只想社會穩定，安居樂業，可惜連如此卑微的願望也無法實現，只能「被代表」、「被暴力」。反對派聲稱選舉結果充分反映民意，黑衣暴徒更是得意忘形，彷彿擁有了全世界，其實他們只是塑造了一種反中反共、支持對抗和暴力的「民意」，而且還是得力於美國等西方勢力在背後搞鬼，他們的成功，恰恰是香港的失敗。