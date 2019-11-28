香港暴潮持續接近半年，止暴制亂依然未有進展，暴徒從來沒有放棄或收手，仍然從多種不同渠道破壞社會，向政府施壓，紅隧被封十四日剛剛才重新通車，政府若不引以為鑑，部署應變方案，其他主要幹道又會被堵塞。最令人憂慮是剛過去的區議會選舉，投票結果竟然是支持反對派的較多，證明回歸廿二年，人心尚未回歸。一國兩制雖然未蓋棺論定，但荒腔走板是鐵一般的事實，有需要檢討了。

基本法委員會副主任譚惠珠在八月時曾經說過，在二○二二年特首換班的時候，應該檢討一國兩制，預料需時約兩年，即是大約二○二四年完成。言下之意，屆時才進行改革及補救，但四年甚麼事也會發生，看香港的亂象，過去五個多月港人根本像活在地獄之中，走出街不是遇上堵路縱火便是催淚煙瀰漫，甚至有機會中流彈；暴徒無處不在，與警方衝突，和藍絲私了，廝殺連場，一家大小假日逛商場也會受到波及。而且市道低迷，商店食肆愁雲慘霧，萬聖節已經給糟蹋，聖誕平安夜尖沙咀將不見燈飾璀璨，除夕倒數恐怕要取消，農曆新年花市競投疏落，沒有乾貨大殺風景，即使勉強舉行節日活動，市民亦沒有心情慶祝。

香港回不到以前，社會撕裂嚴重，政府失去市民信任，警民關係惡化，三權崩壞，法治淪亡，這便是實施一個兩制廿二年的成果嗎？制度是死的，人是活的，所有制度都是希望令人民生活得更好，國家更加富強，所以一國兩制不應是鐵板一塊，需要有其伸展性及變化性。世事無絕對，推行社會主義的中國也可以崛起，這便證明只要利用制度上彈性，便會產生無窮可能性。五十年不變並非五十年不管，既然香港人管不好香港，中央是不是應該考慮改變策略呢？一國永遠優先於兩制，絕對不能容許香港局勢危及國家，制度上的改革刻不容緩。