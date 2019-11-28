有德國傳媒早前訪問反修例運動一位女性發言人，當問到她反修例示威出現大量群眾濫用暴力、堵路縱火、砸毀商舖和港鐵站時，發言人無言以對，只能重複說，這些群眾暴力是因為警方鎮壓引發的，他們不會與這些群眾割席。她承認這些群眾暴力經西方傳媒報道，會損害運動的形象，失去外國政府和市民對運動的同情，但他們作為組織者，對這些群眾自發性行為無法控制。

我不認同這位發言人表示對群眾暴力無法控制的觀點。反修例運動並非突發性事件，因一些小事一下子觸發，而是一場經過周詳計劃、有充足資源、有排山倒海文宣才發動起來的政治運動，組織者不可能未有預先估計參與者的人口特徵、發動群眾後如何帶領指揮、運動會跟隨甚麼步驟走下去。如果這個發言人在說實話，即表示發動這個運動的組織者不負責任，只顧發動群眾，不理後果。又或者這個發言人在說假話，明明預計到煽動起來的青少年可能失控，對社會市民作出大規模破壞傷害，依然為求達致目的不擇手段，明知發動反修例大規模運動對整體社會有何傷害，仍然大力推動，以遂某些他們不肯公諸於世的目的。

當被問及運動這樣發展下去，他們想得到甚麼，運動要怎樣才會結束，發言人無言以對。看來，反修例運動的組織者也沒有具體的運動目標，只顧燃點起火頭，完全不理會產生後果，例如社會秩序受到嚴重破壞、經濟受到影響、多少商舖關門、多少工人失業。「五大訴求，缺一不可」是否仍然是爭取目標？他們要求撤銷《逃犯條例》修訂已得償所願，特區政府已經正式撤銷了。

至於整個運動的弦外之音：香港獨立或表面一國實質自治呢？這可不能由特區政府決定，雖然運動組織者沒有明言，但矛頭擺明是針對中央政府。不過，北京的中央政府也一早表明拒絕了。

組織者的目的到底是要求香港獨立，還是推翻北京的中央政府？這些弦外之音的「訴求」，其實不少遊行標語都已提了出來。儘管台前的人遮遮掩掩，真正面目已經暴露出來。他們不肯明言，大概是因為了解「香港獨立」並非大部分香港市民的訴求，明白提出只會嚇跑大部分同情者，故此「猶抱琵琶半遮臉」。

他們有何後續行動呢？繼續「攬炒」？每周選幾天堵塞街道，挑選不合他們口味的商號搗毀？把港鐵站砸個稀巴爛？圍攻警署？縱火燒毀政府建築物？到底還要幾多商號停業、幾多市民失業、GDP下跌多少，他們才覺得勝利完成目標，可以收手？