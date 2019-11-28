區議會選舉以建制派慘敗告終，他們將敗選原因歸咎於政治環境和社會氣氛，候選人經常遭受暴徒狙擊，連正常拉票宣傳也無法展開，認為是非戰之罪。無可否認，在暴亂下舉行的選舉的確對建制派不公平，但這顯然不是幾近全軍盡墨的所有原因，他們好應該反思自己有何不足。

以筆者的選區為例，一名建制派區議員已連續做了兩屆，但筆者僅在她首次參選時見過她拜票洗樓，可能贏得太輕易，上一屆已鮮見她拉票，連勝出後謝票也不見影，僅派幾個義工和職員多謝街坊，毫無誠意。這還不止，由於這名區議員並非當區居民，本身又是政協又做生意，貴人事忙，基本上極少見她在區內辦事處蒲頭，這樣的區議員有做好自己份工嗎？給人的感覺只是沽名釣譽而已。與其要選民含淚投票，不如慳番排隊時間不投票，起碼筆者是這麼想的，輸了是否真的非戰之罪，心照。

同樣情況亦見於其他選區。有元朗鄉事透露，建制派要原居民投票的時候好言好語、滿臉堆歡；到投票過後即變臉，想找議員幫忙都難。有事鍾無艷，無事夏迎春，脫離群眾，背棄群眾，建制派兵敗如山倒，自己真的無責任嗎？

反修例一役，更見建制派一盤散沙。有人忙着同政府割席，有人站在暴徒一邊說話，完全不知團結為何物。要知道，建制派和政府是一體兩面，血脈相連，保皇的性質已注定他們要和政府同坐一條船，斷不能好景的時候意氣風發，大難臨頭的時候便各自分飛。然而，建制派有站穩立場嗎？有嚴詞痛批暴徒和反對派政客嗎？

建制派要收拾心情重新上路，為明年的立法會選舉鋪路，必須痛定思痛，不能再做騎牆派兩面不是人，更不能要票就見人、夠票便避人。建制派最大的優勢是資源不缺，地區人脈深厚，動員能力強，那麼，請重新做好地區工作，監督暴民區議員工作缺失。