建制派在區議會選舉中大敗後，本欄在十一月二十六日評論此事時說：「特區政府可能會挾民意游說警隊，對他們的執法方式作更深入的調查。但我認為整個過程必須為警隊留下顏面，調查組織不一定要以『獨立調查委員會』為名，最好找別的形式，讓各方都能有下台階。」

上文發表的同一天，特首林鄭月娥宣布，會考慮效法二○一一年英國處理騷亂的方式，成立獨立檢討委員會，研究各方應負的責任，以及提供改善方法。設立這個委員會就是想「找別的形式，讓各方都能有下台階」，筆者的建議與管治班子所見略同，都是要在適當的時候做適當的事。

警隊在平息反修例之亂中緊守崗位，竭盡所能，但在賣命之餘可能也用了過分武力，因而惹起民憤，部分的警暴問題，政府很想調查。但礙於警隊的反對聲音強烈，管治班子一時下不了手，所以就要尋找適當時機。

泛民主派在區選中大勝，就是第一個契機，故筆者料定特區政府會借機成立一個委員會調查反修例風波，其中主要目的，當然是針對警察執法的問題。但這個組織現階段尚未言明具體性質，拋出風聲，只是讓警隊作心理準備。

第二個契機估計是在監警會完成調查報告之後，如果報告的結果讓市民不滿，到時候政府就順理成章，加大獨立檢討委員會的權限，讓它沒有調查委員會之名，卻有調查委員會之實。如此一來，反對派「五大訴求」中最重要的一項，便算變相得到滿足了。

事實上，以獨立檢討委員會去履行獨立調查委員會的工作，是最能夠保住各方顏面的方法。如果調查結果揭露出大量警暴問題，估計特首林鄭會對較輕的個案予以特赦，同時也會特赦暴動中部分的少年犯。政治永遠就是一種考驗平衡術的遊戲。