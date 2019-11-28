今屆區議會選舉大變天，反對派奪得八成五議席，預料將在十七個區議會包攬正、副主席，這亦意味特區政府想止暴制亂將會更加困難！大家有目共睹，反對派開香檳祝捷，當然也是向建制派示威，這冇乜問題。問題是，反對派「得米」之後，本港街頭續有快閃示威活動，「五大訴求，缺一不可」依然喊個震天價響；繼續有人發起「和你Lunch」活動，九龍灣和中環分別有幾百人聚集堵路，依然要防暴警察到場驅散人群，晚上亦有大批市民聚集尖沙咀及港島南區……看來，由豬年去到鼠年，堵路挑機都會不時上演，安穩的歲月，港人難再擁有！

「一國兩制」已經變質變味，如今區選又步同一命運，區議會再不是以關注民生、服務地區為職志，而係變成另一個政治鬥獸場，思之令人心寒！香港呢個「福地」，都唔知會如何沉淪下去！

政府止暴無能，制亂無方，老朽想起一九三一年的九一八事變，其時國民黨政府實行不抵抗政策，國民黨右翼元老吳稚暉發表談話，空以口號抗日，魯迅曾諷刺其談話不過像藥渣一樣，再沒有效用了！一般而言，中藥煎煮後的藥渣不應留過夜，通常都會把它倒掉。對於建制派在區選兵敗如山倒，特首林鄭就話「許多選民借此表達對政府的不滿，政府也深切反省」。然則，反省又如何？特區政府及其管治班子，講真，都是「藥渣」，倒掉實不可惜！市民這半年來真係受夠了，在幾乎日日夜夜都有烈火暴行的日子，市民要有唐三藏取西經的不屈精神才能上班去！

至於民生凋敝，政府紓困又全不到位，持續近半年的社會衝突，飲食業成為重災區，目前至少四百間食肆執笠，若衝突持續到農曆新年，估計過千間食肆係咁先，屆時失業人口勢必大增！政府有冇乜嘢措施紓解民困呢？仲翹埋雙手等運到，一旦民怨、南亞兵團加埋烈火暴行夾擊，問廢柴政府點頂！