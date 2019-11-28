剛過去的區議會選舉，反政府陣營大獲全勝，不到六成的得票，竟一舉奪下八成半的議席，贏到開巷！不過，黑衣暴徒與和理奪權派似乎高興過頭，忘記了自己是靠選民選票才成功奪權的，當選不夠幾小時已言行出格，甚至公然挑戰民選政治倫理，小人嘴臉盡露之外，亦愧對大世界對小香港的評語。

連日來，世界不少媒體都有讚賞香港這場選舉的報道，在五個多月的失序與暴亂後，約三百萬香港選民展現了一道理性、法治的風景線，一人一票為香港未來發聲。雖然最終有四成多選民被代表，多區都爆出微幅差距決勝負的現象，但整個社會尊重這場選舉的結果，沒有為港添痕添疤、添煩添亂，誰愛香港，毋須再花唇舌。

外國傳媒及政界稱讚港府堅持選舉，港人高度投入選舉，選舉得以廉潔高效、透明公開的方式落實，的確掌聲處處，甚至台灣也有評論羨煞香港全民的表現，認為香港雖然亂了近半年，但分裂的社會卻適時止蝕，「體現了青澀的民主素養，成熟的法治價值」。然而，上述讚美只限於香港選民，奪權成功的街暴派卻是另一副嘴臉，四百多名當選者近日動作多多，首日是聚眾聲援理大暴徒，視未來的公職要求與法律如無物；翌日則揚言在全港十八區推動一個監察警察執法的會議，未來警方必定很忙，各區議會涉警「議程」必多不勝數，玩嘢者必定去到盡。

更離譜的是，新當選人不乏懶理法治、懶理公職人員要求的戒律，有人狂言絕不服務某類人士，被點名的有警員，還有藍營選民。一個代議士公然自絕於當區近半數居民，如此胸襟、如此公職人員，其「議完」的一天恐怕很快將至。有外媒評論說，這次選舉結果看不到香港有喘息的機會，因為更深的拉鋸、更激的要價談判在路上，新勢力縱使奪了權，仍然不打算調整街暴手法，未來恐怕大把笑話看！