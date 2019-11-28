紐約市前市長彭博正式宣布參加民主黨總統初選，分析普遍認為，彭博的中間立場將「𠝹走」目前民調仍然領先的前副總統拜登的票，令代表左翼陣營的麻省參議員沃倫及佛蒙特州參議員桑德斯漁人得利。然而，這位比現任總統特朗普更有錢的億萬富翁，其萬貫家財對他來說，在政治上正好是一把雙刃劍。

彭博的起手式的確不同凡響，他日前宣布，將一擲三千七百萬美元賣競選廣告。彭博這種「土豪式」競選風格能為他帶來多大的宣傳效果，尚未可知，但已惹來左翼陣營群起攻之。在艾奧瓦州拉票的沃倫直斥彭博競選總統並不需要人民，而只需要大把大把的鈔票，狠批如果「彭博式民主」成功，美國的民主就會變成「你能容忍的億萬富翁」。

眾所周知，沃倫和桑德斯不斷批判掌控國家大部分財富資源的「百分之一」有錢人，甚至力主徵收富人稅，彭博正好成為他們攻擊「百分之一」（實際上可能是萬分之一甚至十萬分之一）富人的最佳「人辦」。

問題是，民主黨將這種「貧富對壘」的辯論帶進初選，即使最終哪一陣營脫穎而出，過程中互相攻訐所造成的傷害，必然難以愈合。人們應該記得二○一六年希拉妮與桑德斯之爭，當時兩幫人的攻擊可謂刀刀見骨，在桑德斯的支持者看來，希拉妮用了不公正的手段硬是把桑德斯「造掉」，其中不少人在大選中拒絕把票投給希拉妮。三年多後的今天，民主黨內「左右之爭」只有愈演愈烈，當年桑氏驚世駭俗的左翼政策主張（包括大學生學費全免等），現在儼然已成「標配」。

換句話說，中間派候選人要獲民主黨全黨支持，只會比一六年更難。這正是為甚麼奧巴馬告誡黨友別妄想選出一個可以令全部人滿意的候選人，激進勢力不管在「同溫層」中有多大回響，但沒有支持「改革」而非「革命」的廣大選民支持，注定只有讓特朗普連任。

面對「以本傷人」的指控，彭博強調其資源用得其所，特別是在國會中期選舉中，他大灑金錢協助民主黨人在眾議院奪取了控制權。然而彭博的說詞在部分民主黨人看來，經不起仔細推敲。有人翻出彭博的舊帳，指彭博在中期選舉中支持共和黨籍的賓夕凡尼亞州參議員圖米競逐連任，結果圖米以不足百分之二的微弱優勢成功擊敗對手，共和黨得以繼續掌控參議院。最諷刺的是，在彭博協助的共和黨政客當中，部分人後來成為特朗普的鐵桿盟友，其中就包括南卡羅萊納州參議員格雷厄姆。

對此彭博解釋，他資助共和黨人打選戰，是超越黨派門戶之見的舉動，例如他支持圖米，就因為對方承諾推動槍械改革，要求所有槍主接受背景審查。問題是，僅僅作為一名金主，彭博自然有權不把雞蛋放在同一個籃子裏，更有權「是其是非其非」，但要代表黨派出戰總統選舉卻是另一回事，特別是他在○一年以共和黨員身份競選紐約市長，其後轉為無黨籍獨立人士，直到一八年才投入民主黨懷抱，「政治忠誠」難免成為對手攻擊的目標。