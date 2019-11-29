世界視線：海豹虐囚無罪　軍頭抗命有理

美國總統特朗普與軍方首腦的關係發生嚴重裂痕，事件起因是他以三軍總司令的身份，直接下令保留一名有爭議海豹隊員的特戰徽章，從而令該隊員能以海豹部隊的待遇退役。此舉被視為特朗普為競選連任而拉攏軍隊，不料卻引起軍頭們的抵制，導致海軍部長斯潘塞被炒。

事件中的主角、海豹突擊隊員加拉赫，被控在海外行動中濫殺平民和戰俘，被帶上軍事法庭審訊。雖然有多名同袍指證，但法庭最終只判定加拉赫犯下一宗較輕的罪行，就是二○一七年在伊拉克執行任務時，與被他殺死的一名伊斯蘭國（IS）武裝分子「拍合照」。

加拉赫因此由軍士長降職為上士，並可能被進一步解職。特朗普在此時插手干預，聲稱：「我必須保護我們的戰士。」他甚至直斥海軍在加拉赫的問題上，一開始就處理不當。特朗普的決定引來海軍抵制，導致國防部長埃斯珀直接解除了斯潘塞的職務。

埃斯珀解釋其決定時說，總統是三軍總司令，有權做他想要做的事。由於美國即將進入總統選舉年，特朗普為一名海豹突擊隊員出頭，是否帶有競選動機，自然引起外間質疑。而斯潘塞本人在被解職後亦公開表態稱，無法認同總統繞開軍事審訊程序的做法。

針對特朗普保護軍人的立場，斯潘塞亦提出了不同見解。他表示，法治是美國與敵人的最大分別，嚴明的秩序和紀律讓美軍多次戰勝暴政，對此他不再與特朗普有着共同的理解，亦因此無法昧着良心服從命令。

斯潘塞的立場亦得到美國輿論支持，他們指出，作為美國最精銳的特種部隊，海豹突擊隊要求其成員無論是否在執勤，都要維護軍人榮譽和良好品行。而加拉赫的行為，卻反映了海豹內部的軍紀鬆弛。

輿論還指出，在軍方審理加拉赫的過程中，一些海豹隊員更傾向於袒護隊友，顯示海豹內部已出現制度性的腐化。其危險是，特種部隊成員視自己享有特權，但卻無視他們需在戰場上遵守更高的法律和道德準繩，這將導致無辜平民在戰火中付出沉重代價。