正論：敢戰方能止戰　反制必須亮劍

這是最好的時代，這是最壞的時代。中國大事慶祝建政七十周年不久，舉國仍沉浸在大國騰飛的喜悅之際，美國已透過香港這個反華基地完成其遏華戰略的一步大棋。隨着美國總統特朗普大筆一揮，《香港人權與民主法案》正式成法，白宮將名正言順對香港實施長臂管轄，明目張膽侵犯國家主權。是可忍孰不可忍，北京必須丟掉幻想，全面迎戰。

特朗普在感恩節前夕正式簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，前者賦權國務卿對香港人權和自治情況實行「一年一檢」，決定是否延續美國對香港的特別待遇，並可制裁侵害香港人權和自治的官員和實體，禁止其入境或凍結資產等。後者則規定法例生效後三十日內，總統要禁止發放向香港警察出口相關軍用品的許可。特朗普煞有介事表示，簽署法案是出於對中國國家主席習近平、中國內地及香港人民的尊重，同時希望內地及香港領導人能和反修例人士代表解決分歧云云，惺惺作態，莫此為甚。

當然，是福不是禍，是禍躲不過。在美國瘋狂遏華的大背景下，特朗普毫無疑問必會簽署法案，此舉並不令人意外，現在的焦點是中國如何反制。中國外交部在法案簽署後隨即召見美國駐華大使，提出嚴正交涉和強烈抗議，批評簽署法案嚴重干預香港事務和中國內政，違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，用心險惡，語氣不可謂不嚴厲。而港府、中聯辦、港澳辦等亦先後發聲明譴責，國防部更表明解放軍駐港部隊隨時聽從黨中央、中央軍委的指揮，擺出強硬姿態。問題是，世界靠拳頭說話，真理只在大炮射程以內，口頭上的強硬若無實際行動支持，只會被視為紙老虎，毫無意義。

都說中美必有一戰，絕非無的放矢。這一戰由貿易戰揭開戰幔，延伸至各個領域激烈博弈，香港牌、台灣牌、人權牌輪番上陣，緊接而至便是金融戰、貨幣戰，不見硝煙，烈似硝煙。美國為了維護霸權，不容臥榻之旁有人鼾睡，反華遏華不以人的意志為轉移，香港的反修例暴亂正是在這樣的背景之下應運而生。觀乎本港一些漢奸走狗對法案通過感恩戴德，又是高舉美國國旗，又是高唱美國國歌，黃之鋒甚至狂言要游說美國「加辣」制裁中港，就知他們叛國禍港已到了肆無忌憚的地步。造成這種局面，不正是港府放任自流、中央投鼠忌器埋下的禍根嗎？

怯，就會輸一世。毛澤東視美國為紙老虎，出兵北韓更發出狠話「打敗也得打」，正是這種不怕戰、不畏戰的底氣，令美國在朝鮮一役慘吃敗仗。今日的中國強大了，經濟崛起了，軍事力量無人敢小覷了，還有沒有毛澤東這一號人物帶領國家痛擊敵人呢？很明顯，美國的如意算盤是藉着扶持漢奸走狗，將香港打造成反中反共基地，甚至不惜撕破臉皮走上前台，拋出人權法案脅迫中央讓香港實行所謂的雙普選，以達到奪權目的。從區議會選舉「變天」可見，奪權第一步已經實現，反中亂港集團在這個時候更不可能收手，中美博弈勢必愈演愈烈。

對於反華勢力這些政治圖謀，北京十分清楚，現在全世界等着瞧的便是中方如何反擊、中美貿易談判如何收場。有人估計中美短期內不可能達成貿易協議，也有人估計中美雙方都想快點休戰，最終還是會簽下一紙協議，商務部則不置可否。沒錯，中國可以在貿易戰讓步，可以在其他方面妥協，但當問題遠超貿易層面，而是涉及國家主權，便絕無半點退讓空間。鄧小平收回香港的時候，曾當着英國前首相希思的面說過，「英國政府想用主權來換治權是行不通的，我不解決這個問題，我就是李鴻章；誰不解決這個問題，都是李鴻章」，可見國家主權不容動搖，否則誰就是漢奸，必遭老百姓唾棄。

歷史往往驚人地相似。今日，美國又想重施奪取管治權的故技，祭出人權法案，並將香港問題與貿易戰掛鈎，北京有可能在國家主權問題上讓步嗎？制裁並不可怕，看五年前美國在烏克蘭問題上制裁俄羅斯，又是凍結資產，又是拒發簽證，又是拒絕入境等，不但沒有對俄羅斯造成實質打擊，五年後烏克蘭的新總統一樣要對俄羅斯妥協。事實證明，真金不怕洪爐火，可怕的是沒有敢於一戰的決心。敢戰方能止戰，誰企得硬，美國便不敢造次，俄羅斯已是很好的例子，甚至連北韓、伊朗，美國都不敢硬碰，欺善怕惡這個道理還不明白嗎？

明乎此，北京必須快速拿出有力的反制措施，解放軍更要有「召之即來、來之能戰、戰之必勝」的準備，該出手時就出手，不惜一戰，令對方知難而退。除了澳門賭牌、朝核問題等俱是擺得上枱面的反制手段，凍結漢奸走狗資產，制裁「叛國禍港四人幫」之流，對北京更非難事，端視乎能否拋開怯洋懼外的心魔而已。

千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。中國正處於百年未有的大變局，距離重回世界中心只有一步之遙，國家領導人背負十四億人民「中國夢」的期盼，走每步路都要慎之又慎，這點絕對可以理解。但面對外侮來犯，咄咄逼人，如果沒有敢於亮劍的決心，堅決維護國家民族尊嚴，同樣對不起十四億人民的中國夢。事實上，以當今中國的體積和實力，完全可以走自己的道路，關鍵是要有自信，既不挑起戰爭，也不逃避戰爭，更不畏懼戰爭。