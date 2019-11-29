產評：實名制一拖再拖　監管落後空蹉跎

香港證監會本擬於上半年就股票實名制進行公開諮詢，可惜拖拉至今仍只聞樓梯響。時近年尾，相信要等明年再議。環顧國際市場，股票實名制交易形式已是大勢所趨，香港的監管制度落後於人，不但會影響監管效率，更會阻礙與其他市場的合作。繼續日復日、月復月的蹉跎，香港競爭力不倒退才怪！

所謂股票實名制，意指設立和實施投資識別碼制度，以實名制形式進行股票交易。監管當局可藉此實時監控，若發現不正常甚至非法違規交易，即時追蹤和應對。事緣美國○八年次按危機後，國際金融組織——金融穩定委員會（FSB）提出建立「法定實體識別編碼」（LEI），以識別不同金融交易中的實體，目前多個主要市場包括歐美的監管機構已參與。在全球監管一體化之下，香港市場理應加快改革，確保融合國際金融監管大氣候。

偏偏香港的實名制討論至今尚未見具體進展。去年九月，互聯互通北向已率先實施實名制，但南向仍未有着落，本擬於今年上半年展開的諮詢至今杳無蹤影。在缺乏實時買賣數據下，證監會只有繼續依賴金融機構提供的資料進行監控，效率自然打折扣，亦因為與其他市場存在監管差異，容易被利用進行套戥活動。此外，監管上的滯後，亦影響香港與其他市場的合作。例如中港兩地的交易所買賣基金（ETF）互聯互通，討論經年，據講也是因為香港尚未引入股票交易實名制，至今未能成事。

實名制的其中一個爭議，是客戶私隱問題，但隨着金融科技應用日廣，監管制度亦須與時並進，應用科技提升市場透明度，能及時掌握和化解市場風險，這才符合整體市場利益，故見主要市場紛落實採用，理論上香港沒有拖延的藉口。至於實際上的操作細節，如透過基金投資的話，實名制應如何執行，如何協助交易商應付所需的軟硬件及人力資源掌握，這些都宜盡快諮詢業界和公眾的意見，以制訂具體可行方案。

香港回歸廿二年，政客的破壞、官僚的無能，不僅拖垮了民生，更拖垮了香港的競爭力。六月以來的社會動盪，影響政府運作，無論大小事務不知從何開始。可地球不會因此而停頓，香港面對中美之爭，更應加強裝備及競爭力，始能做好中國金融門戶和國際金融中心的角色，否則不但財神爺過門不入，競爭力每況愈下，經濟衰退容易凸顯金融系統風險，最怕是監管上的不足未能及時拆彈，咎由自取，與人無尤。