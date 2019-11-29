神州觀察：歲末年關事故多　民工血淚誰人知

全國近期接連發生多宗較大生產安全事故，造成人員傷亡和財產損失。臨近歲末，各行各業紛紛加班加點，地方政府為政績、企業為業績而無視安全生產，導致重大傷亡事故頻頻上演。

雲南興建中的雲鳳高速公路安石隧道，日前出現大量泥沙湧入，導致出口坍塌，多名工人被困，至少六人遇難，現場仍有多名作業人員遇險失蹤。據報事發地屬中山地貌，地形起伏較大，地質鬆軟、風化嚴重，進、出口均處於山前斜坡地帶，發生次生災害風險較高。有網民質疑當地官方和承建單位為追求進度，而忽略了這些風險，最終導致慘劇發生。因而該宗事故看似自然地質災害，實際上仍然是人禍。

事故亦敲響公路隧道安全的警鐘。近些年，國內高速建設大踏步推進，隧道早已是山區高速打通險阻的不二方式。資料顯示，新增公路隧道達到一萬五千多處，其中特長隧道、長隧道超過四千三百處，最長的隧道超過十公里。當局或有必要對全國隧道安全展開全面檢查，並加強監管，避免坍塌悲劇重演。

近月以來，山西、山東、四川、陝西、貴州、新疆等地先後發生工業意外，造成人員傷亡和財產損失。其中山西晉中市平遙縣二畝溝煤礦近日發生煤氣爆炸，事故造成至少十五人遇難；四川省川南煤業瀘州煤礦發生漏頂事故，造成六人死亡；陝西彬長有煤礦發生煤氣窒息事故，四人死亡；新疆賽爾有煤礦發生煤氣爆炸事故，造成四人死亡。

歲末年初，向來是內地安全生產事故多發高發期。就企業生產而言，一年將盡，部分企業為了完成全年生產進度，往往超量生產，容易出現人員疲憊現象，另有一些與過年有關的企業，包括煙花爆竹危險品生產等，則是趕工出貨。但最大問題仍然在於政府監管失職。

接近年關，地方政府只想着年終政績好看，一些地方的安全生產監管部門主體責任逐級衰減，監管職責層層弱化，公僕們個個想着如何在年前多撈錢。關乎百姓安危、安全生產，能躲就躲，可避就避，該監督的不監督，該檢查的不檢查，而關係到官員私利的事，公僕們個個奮勇爭先，不該管的亂管，不該辦的亂辦，監管的錯位，以致人禍層出不窮。顯然，每宗事故的背後，都是地方政府只重經濟利益、輕視百姓安全的惡果。

最慘的是那些超負荷工作的民工，他們對中國的經濟發展貢獻最大，獲益最少，幹的是最苦最累的活，吃的是豬狗不如的食物，住工棚甚至睡馬路，忍辱負重只為養家餬口，不少人長期在危險環境下工作，用生命的代價賺取微薄的報酬，還要常常被欠薪。然而，他們的血淚和生命，卻永遠都震不醒官員們麻木不仁的神經。