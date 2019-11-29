功夫茶：殺人流感來勢洶　早為之備好過冬

已涼天氣未寒時，加上早晚溫差大，最易傷風感冒！一般而言，香港嘅流感高峰期通常係每年一至三月以及七月、八月。之不過，世事無絕對，今年流感似乎來得特別早，踏入十月尾，已錄得九宗爆發個案，受影響人數五十五人。

嗱！隨着下周氣溫驟降，相信會更多人感染流感。冇靈魂政府今趟似乎反應幾快，醫管局高層表示，將於十二月一日起實施冬季服務高峰期應對計劃，已預先分配約七億三千多萬元撥款，讓各醫院聯網應對冬季流感高峰期，開設超過九百張臨時病床；增加超過二萬五千五百個普通科門診服務名額，亦會加強普通科門診公私營協作計劃，逾四百名私家醫生參與；各急症室亦會繼續增聘人手等。

嘩，聽見都開心！之不過，功夫茶翻查吓政府嘅新聞公報，食衞局局長喺有關季節性流感嘅記者會發言，每次例牌一大堆數字，好似增撥款、多採購若干劑疫苗啊，如何推廣接種計劃啊，睇到你眼花繚亂，政府高官頭岳岳、四圍踱，好似做咗好多為民嘅「實事」，但係，市民年年喺流感高峰期去親公立醫院急症室，都要等餐懵，少則四至八個鐘，多則由晚上等到天光，擤鼻涕擤到鼻哥甩都未見到醫生！

再講啊，十多間公立醫院內科病床全數爆滿，有啲公立醫院，好似聯合、明愛、伊利沙伯等嘅使用率更高逾百分之一百二十！至於年年埋單，死於流感嘅病人都有好幾百人。嗱！據衞生防護中心嘅資料，二○一七年夏季流感高峰期四個月內，死亡人數超過四百人；二○一八年冬季流感高峰期三個月內，死亡人數三百八十幾人，仲死得人多過沙士！

功夫茶就係唔明，政府次次講到堅有應變措施，錢不缺，計劃多如繁星，可惜市民好似唔多受惠！政府一味聲大大，年年流感高峰期一殺埋身，公立醫院立刻倒瀉籮蟹咁，唔係變街市，就係變戰地醫院，一個字形容，就係「亂」！所以話，官僚噏到烏鴉變鳳凰，到頭來都係呃人！

呢，講就天下無敵，做就有心冇力，幾乎係冇靈魂嘅廢柴政府寫照！一勤天下無難事，之不過，勤喺廢噏大堆數字，有叉用咩？要「治之於未亂」，最緊要心中有民，否則，托住個大喇叭，吹到如何英明神武，最終又係裙拉褲甩，一露底，睇真都係銀樣鑞槍頭，嚇鬼或者就綽綽有餘！嗱，今年流感來勢洶洶，香港又步入衰世，豬瘟未除，鼠疫蠢動，咪話功夫茶唔提醒，流年不利，流感大爆發絕對唔出奇，冇靈魂政府，唔該打醒萬二分精神，香港經不起多毒齊發吖！