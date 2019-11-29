區議會選舉並沒有變天。區議會的作用有限，雖有政府資源，卻只能為立法會選舉服務，而立法會選舉採比例代表制，今次投票的六四比，並不可能使議席有大的變化。關鍵是建制派能否在未來一年內守得住基本盤，且進行改革，去瘀血、變戰略與戰術，爭取中間群眾，也給對手施加壓力，改變社會的大勢。

今次選戰轉變，是香港社會有不少人，為反中反共，乃至其他原因，不與暴徒割席，形成大勢轉變，但這轉變還破不了六四比。更主要的是數十萬年輕人首次投票支持，其中外國勢力的策劃組織協調，是能借反中反共的口號發動這麼多中間民眾的最大因素。

區議會選舉不過是香港顏色革命的一個部分，從佔中、旺角暴動到反修例，是一個精心謀劃的工程。佔中失敗還可發動反修例暴動，區議會選舉勝利後也不會停息，下一步目標是立法會選舉，在此之前當然是暴動再起，癱瘓政府和立法會，以顯示出政府與建制派的不濟（也即中央政府之不濟），長反共反中的聲勢意氣，也以持續的黑色恐怖來爭取脅迫更多的群眾加入他們的陣營，為立法會選舉建立票源基礎之餘，把政府與建制派的意志摧毀。攻城與心戰並施，謀取香港的治權。

所以區選只是戰爭中的一場戰役，敗了還可反勝，端視對策如何，有否政治智慧與意志力。

區議會的失敗並未動搖政府的決策和執行能力，區議會只是諮詢角色，至多是轉作政治宣傳。在立法會選舉之前，香港的權力架構基本沒變。政府與建制派仍然可以維護行政主導和立法會多數議席的立法權來依舊執政。

因此，在處理反修例暴動時，或許政府可以合理地設立獨立委員會調研整個事件因由過程，應大張旗鼓地進行，借此把許多謠言、謊言攻破。但在此之後，理大一戰的成功例子要總結和堅持，以應付可能再起的暴動。對涉暴動者便應嚴厲執法，以壓抑還將再起的暴動勢力，絕不可能特赦，還應對被定罪者要求賠償其造成的損失，不能放過。

這裏的關鍵原則是，不因區選結果而衝擊政府的執法，破壞香港的法治法制。若這一關投降了，香港的政局便會全面崩潰，也不用立法會的選舉爭奪，便再度淪陷於外國勢力之手了。中央政府不能不防，也不應猶豫苟且，讓一國兩制變成香港一制變相獨立。香港成敗涉及國家安全的大局。

至於建制派，問題積累多年，今次或許是借機進行脫胎換骨的時機！