今次反修例風波的目的和流程如下——濫用自由、發動暴亂、打爛法治、操弄民主、變天奪權、走向港獨、分裂國家。這裏自由、法治、民主無錯無罪，恰恰相反，這些正是「一國兩制」要維護和實施的東西，正是香港繁榮穩定、資本主義制度和生活方式不變之所繫。有罪的是暴亂，是企圖實現「港獨」和分裂國家，是對自由的濫用、對法治的破壞、對民主別有用心的操弄。這些濫用、破壞和操弄，催生了暴亂，把香港的「一國兩制」、安定繁榮推向毀滅之境。

上述反中亂港流程並非始於今日，過往反對派的活動和製造的風波大多算是和平，算是在法律允許範圍內。不過，就是這樣的「和平」，因為其目的所圖甚大，其政治煽動性和迷惑性甚強，其在香港這個有逾一百五十年殖民地歷史和「一國兩制」特定環境下展開，所謂「和平抗爭」也是在為有一天反對派發動暴亂創造條件。因此，「反中亂港」反到今天，他們發起暴亂，以暴亂達到目的、走完流程是必然的。

這場暴亂，他們不在「反修例」中發動，也一定會在別的議題上發動，只是他們今次碰到了最好的時機——在老美推出破壞性甚強的遏華戰略中，有老美幫助策劃、提供各種支持，他們遂能輕而易舉發動這場暴亂，實現了反中亂港最大的突破，良性腫瘤變惡性腫瘤的突破。可見要打斷這個「流程」，就必須從根子上切除這個暴亂毒瘤。

這個惡變毒瘤已經野蠻生長了五個多月，香江府衙又一直為它添加養料，它已迅速攻破了香港法治的免疫系統，又使今次區議會選舉發生癌變。而朝廷對此一再誤診，發現已晚，雖講過多次當前最主要的任務、最緊迫的任務是切除毒瘤，但始終未見朝廷動起手術刀。

現在的情況是，眼看區議會已經癌變，毒細胞還會擴散，朝廷似乎更不敢動手術刀了，而是要改成「保守治療」。當局似乎忘了對暴亂毒瘤，只能立刻、果斷採取切除手術，拖之愈久，擴散愈烈，最終回天乏術，香港亡矣！