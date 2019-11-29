「我說你有罪，你就有罪」，這是香港反對派的邏輯。他們為了達到不可告人的政治目的，經常刻意扭曲事實，抹黑及妖魔化內地，說中共政權如何專制、如何殘暴、如何殺人、如何活摘器官等等。這本是邪教宣傳伎倆，大多子虛烏有，反對派及反中亂港傳媒卻用來向年輕人洗腦，令不少人迷失心智，淪為反中反共的政治暴徒，自己固然置於十四億中國人的對立面，香港也被一步步推向自絕於國家民族的不歸路。

有人說，反對派包括部分宗教團體已與邪教合流，並非無的放矢。邪教的主要表現形式是利用政治和社會的極端運動，以謊話和謠言欺騙群眾，並使用暴力恐怖手段來達到目的。這場黑色暴亂不正是如此嗎？反對派不斷製造謊話和謠言，首先煽動反中情緒，然後煽動仇警情緒，不管這些謊話和謠言多麼荒誕不經，都有不少人相信，包括某些所謂有學識的專業人士，可見香港社會已墮落到何等地步。

無可否認，過去內地確實走過不少彎路，犯過不少錯誤，但經過改革開放以來的撥亂反正，已漸漸走上正軌，並取得舉世矚目的成就，絕對不是邪教和反對派所形容的那麼不堪。很簡單，如果中共政權真的如此殘暴，不可能有效管治十四億人口的大國，不可能維持社會和平穩定，更不可能將極度貧窮的國家發展成全球第二大經濟體。須知今時不同往日，現在已不是閉關鎖國的年代，無數中國人包括學生走向世界，他們在比較各地情況之後，更加熱愛自己的國家，更加充滿民族自信和道路自信。反觀香港不少年輕人坐井觀天，狂妄自大，真可謂夏蟲不可語冰。

無知不可怕，可怕的是無知而不自知。不少年輕人受到反對派荼毒洗腦，失去獨立思考能力，對謊話和謠言深信不疑，以致終日活在反中反共、仇警仇建制的幻影之中，這才是最可悲的事。政治邪教害人，由此可見一斑。