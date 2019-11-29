黃藍是政見，黑白是良知。這句話表面上正確不過，但是反對派賊喊捉賊，把黑漂白，將黑衣暴徒喚作義士，以歪理混淆真理，根本就是埋沒良知。稍有血性的人，一定不會讓自己國家受到外國欺凌。但反對派勾英結美，黎智英及黃之鋒等大小漢奸，不斷前往外國要求制裁中港，城中還有些年輕人受他們洗腦，不斷在網上呼籲及聯署，終於他們成功了。美國國會眾議院及參議院通過《香港人權與民主法案》，特朗普放在自己辦公桌上數天，惹來外界猜測究竟美國總統會否簽這個法案，最終圖窮匕現，一邊說與中國領導人是朋友，一邊狠狠地伸出匕首插這個朋友。

講一套做一套，一向是老美的拿手把戲，特朗普利用這幾天的時間，看看中方的反應，每一步都有後着，利用香港局勢作為貿易戰籌碼。香港成為中美博弈之地，美國布下這棋局多年，回歸前後由黎智英搞反中亂港的壹傳媒開始，一直散播仇視中國的種子，與其他泛民政客一唱一和，這廿多年來成長的年輕人很多都潛移默化，成為是非不分，把黑當成白，白變成黑，堂堂正正中國人不做，甘心做漢奸走狗，為美國而戰。

特朗普簽署法案之後，網民立即興高采烈，在中環舉行感恩集會，嘴臉極度令人惡心。在中國領土發生這樣的事，實在是奇恥大辱，是歷史上一大污點。港府縱容同類事情一再發生，難怪有人猜測無間道在主宰政府。反對派之中有所謂「和理非」，自命和平理性非暴力，試圖以道理說服旁人，那想請問他們，叫別人制裁自己國家，這是哪門子道理？任何人引入外敵，與當年吳三桂引清兵入關無異。

無論對國家有何不滿，都不應出賣國家，即使法律上不能制裁出席集會的人，但歷史會給予他們嚴厲的審判，把他們綁在恥辱柱上。愛國愛港的市民，請與這些賣國賊割席。