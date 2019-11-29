暴徒佔據理工大學多日，據知目前仍有約廿名勇武者留守，警方昨日進入校園檢走危險品和搜證，但見整間學校被打砸燒得蓉蓉爛爛，四處都是塗鴉，垃圾堆積如山，頹垣敗瓦滿目瘡痍，猶如飽受戰火蹂躪的重災區，令人慘不忍睹。

學生校董李傲然卻對暴徒破壞校園隻字不提，反而大言不慚地說，圖書館受損嚴重，因為警方施放催淚彈而觸動了消防花灑，將書本浸濕，是大學的悲哀、文明社會的悲哀。看他說得煞有介事，筆者身為理大校友，看見母校出了這樣是非顛倒的學生，感到這才是大學的悲哀、文明社會的悲哀。

不是嗎？這位學生校董直到今日都只知怪罪警方，卻從不自我檢討。整件事源於暴徒騎劫大學挾持紅隧，逼市民參加他們搞的大三罷，紅隧收費亭等設施固然被燒個稀巴爛，理大更成為汽油彈滿布的暴徒基地，暴徒還要對使用紅隧的車輛施以襲擊，對移開路障的司機投擲汽油彈，而這位學生校董彷彿視而不見，卻對警方施放催淚彈大興問罪之師。如果理大學生真的愛惜校園、真的重視圖書館藏書，為何不早早呼籲暴徒棄械投降，走出校園自首？

大學教出大批是非不分、唯我獨尊、連基本禮貌也欠奉的學生，確實悲哀。那些大學生動輒恥笑警員為「又唔讀書、又唔做嘢」的「毅進仔」，益發顯得他們無知。現在許多投考警隊的人都持有大學學歷，「大SIR」學歷隨時堪比大學講師，更何況警方維持治安有正當職業，「又唔讀書、又唔做嘢」恰恰是那些大學生暴徒而已。

姑勿論如何，區選已經完結，反對派已經獲勝，暴亂好應該告一段落，讓市民休養生息。繼續鬧下去，任由暴徒滋擾社會，對反對派沒有好處。一旦民情逆轉，今日的反暴力少數派成為多數派，恐明年立法會選舉反對派再也沒有甜頭，甚至是全軍覆沒之時。