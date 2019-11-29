如果統計本欄過去出現頻率最高的一個通俗詞，恐怕就是「打大佬」，一講數年。讀者諸君可不要怪我喋喋於此，且看一場區議會選舉，有多少大佬被打倒，有些甚至覺得自己輸得不明不白，可見做大做強者當災之說，所言非虛。

為政是一門學問，古代人做學問與今人不同，慢說從事經世致用之事，就算只是宰牛、捕蟬之人，往往也會懂一點天道玄機。莊子曾記述一個宰牛的屠夫，能「道也，進乎技矣」，意思是他從事的雖是低等職業，但要將工作做好，也得超乎技術層面，達到明道的境界。

京港政府與本地建制派，就是充斥了太多技術官僚與分析人員，做事一板一眼，終日坐井觀天，對於天變時變卻茫然不知。

今次區選結果公布後，傳聞建制派的政黨詫異莫名，因為技術分析告訴他們，支持建制的選民多達一百二十萬人，如果全港整體投票率是五成，泛民必輸；即使達到六成，建制力量仍可以透過精密的配票工程與對手一鬥。豈料，當日的投票率史無前例，竟高達七成以上，在單議席單票制的模式下，建制派自然要崩盤式敗倒。

泛民主派之勝，不是在於擁有更完備的配票機器，因為戰果如此一面倒，大抵超出了任何一個泛民中人的預期。單以常理論之，也很難明白為甚麼好些選民會拋棄一個深耕細作數十年的議員，而選一個連名字還沒記得清的人負責處理社區事務。

究其原因，這就是一個細佬當運、大佬當災的年代，這現象其來有自，亦非始自今天，早在反對修訂《逃犯條例》運動開始前，已常有「政治素人」大勝資深議員的例子。所以，要在這年頭的政界立足，切忌擺出一副強者姿態，自詡「好打得」的人，隨時會給細佬們「打到殘」。明乎此，你便悟道了。