香港號稱國際城市，又係金融中心。之不過，華麗外表下，香港嘅公廁臭名遠揚，令人不敢恭維。呢！審計署最新報告書，揭發食環署管理全港約八百個公廁，其中多達兩成五公廁十年從未翻新，即使有翻新，施工亦慢如龜爬！

有個經典例子就係元朗一個公廁，二○一一年納入計劃，到今年十月仍未完工，阿哥，六星級酒店六十層都建好喇！一個公廁翻新八年未完工？當然，官僚就係藉口多多，一時話地區人士曾提出特定意見，一時話該公廁翻新包括增建一個暢通易達無分性別廁所，其實即係傷殘人士洗手間，項目於地區諮詢時無收到反對意見，但二○一四年獲批地後開始動工，又有地區人士向食環署提反對意見，為此建築署須聘顧問修改圖則，之後又幾經擾攘，設計圖則「維持原判」！

唉！搞邊科啊？翻新一個公廁都咁曲折離奇，百多個公廁十多年未曾翻新，睇怕要全部翻新，豈不是天長地久、海枯石爛？香港呢幾十年大型基建，停滯不前不是沒有原因的！翻新一個廁所都難過建月球王宮，難怪政府覓地建公屋都係得把聲，依家老朽總算知點解啲劏房戶等上樓，望到眼出血都未見到自己條隊！

此外，食環署○四年訂立指引，規定公廁嘅女廁廁格需要為男廁廁格嘅兩倍，不過審計署發現全港公廁中，過半數唔合乎指引，官僚就話未能符合指引係「因環境限制無法擴建」，呢個真係「神答覆」！老朽真係要請佢食「超記老味」！你哋都真係廢噏當秘笈，講咗當做咗嘅超級無敵掌門人！

老朽某日去飲茶，見一籠點心遲遲未到，於是笑吟吟問：唔該呢籠點心成四十五分鐘仲未見，可否幫我查一查？個姐仔就話：會來嘅自然就會來㗎啦！老朽修禪十年，呢刻都忍唔住爆喇（下刪二百字）！乜環境吖？「包皮環境」乎？咁你哋去割囉！碌木又只識出糧！