美國敲定《香港人權與民主法案》，美國政界由眾議院議長佩洛西到一般議員，都是一副看中國不順眼，看香港、台灣如棋子的操縱者嘴臉，甚至一般美國人都習慣了囂張、自以為是的大美國心態，極右之心，令中美關係不易好，更易壞。

美國一個基金會日前發表民意調查，其問卷主要是了解美國人怎麼看白宮對華和對港政策，結果顯示，68%受訪美國人贊成美國表態支持香港爭取民主示威者，並認為即使此舉會觸怒中國，也無所謂；不過，同一調查亦發現，有14%受訪者在香港問題上支持中國的立場，認為中國主權地方發生的事，美國不應置喙。

接受調查的不少美國人抱有偏激而唯我獨尊的對華心態，如認為特朗普對華立場應該更強硬。近七成受訪者認為，如果解放軍在香港鎮壓示威，他們會支持美國向中國實施經濟制裁，近六成受訪者還認為，美國應實實在在庇護香港人，建議包括美國政府應向香港示威者提供安全或其他援助。

這個民調並非政策性文件，但反映了大美國人自我陶醉、自以為是及驕矜自傲的心態。不少美國人根本沒把中國這個世界第二大經濟體看在眼裏，在他們眼中，中國似乎是美國要打便打、要管便管的小地方。

美國人對香港流露的手長可及心態更可笑，不少受訪美國人把香港當成美國可以予取予攜的地方，刻意忽略香港的主權所屬國，刻意忽略香港是美國貿易主要夥伴、是美國商界重要依存地這一事實。美國人以為自己是香港的大家長，頻擺「美國大爺」姿態，不但失禮，而且欠教訓、欠眼界、欠世界觀。

類似的民調與結果在美國幾乎是主流，在大美國心態下，白宮與美國政界對華對港政策都不會手軟，只是，打錯算盤、代價驚人，最終也只有美國人承受。