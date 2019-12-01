功夫茶：流感殺到兇夾狼　搞好衞生莫靠吹

一年將盡，又到十二月！功夫茶唔係諗起普天同慶嘅聖誕節，反正一場黑色暴亂，搞到香港經濟插水，裁員潮率先湧至，基層為生計焦慮仲有乜心情慶祝聖誕吖！反而十二月係流感殺到嘅高峰期，心情幾差，都要注意防範，以免失業又傷身，屋漏偏逢連夜雨，試問情何以堪！

功夫茶特別提醒各位街坊，皆因今季流感來得特別早！有傳染病科醫生一早指出，過往流感個案多在十二月底出現，之不過今年九月下旬，瑪麗醫院已接收到零星兒童感染甲型流感後入院個案，甚至有成人感染甲型流感需要送入深切治療部，情況罕見。

嗱！澳洲冬季流感高峰期，今年亦比以往早成一個月，所以有理由相信香港亦一樣會提早殺到。內地爆發鼠疫，香港鼠疫雖未至，惟冬季流感來勢洶洶，一有咳嗽、流鼻水之類，切勿拖延，要立刻睇醫生！皆因流感高峰期殺人無數，死得人多過沙士㗎！

政府更要打醒十二分精神，切勿怠政！日前醫管局就話已有應對計劃，又億億聲撥款，又增加二萬五千多個普通科門診服務名額，又加醫護人手同臨時病床，似乎嚴陣以待。呢！食衞局局長陳肇始話喎，已準備逾八十萬劑流感疫苗，並已為幼稚園引入噴鼻式疫苗，政府會密切監察情況喎！喂，中間界，騎呢怪！港府年年都話密切監察，結果年年倒瀉籮蟹，有卵用乎？

年年流感殺到，公立醫院急症室都淪陷成戰地醫院，醫護人手又係捉襟見肘，搞到裙拉褲甩，睇見都眼冤！毛澤東話齋：我們的同志不要靠老資格吃飯，要靠解決問題正確吃飯。靠正確，不靠資格。高官就係從不靠正確，一味被動廢噏，唔踢唔郁，講咗當做咗，否則點會年年吹噓如何如何防範，到頭來又係掩耳盜鈴，徒自欺誑！

專家估計香港冬季流感提早爆發，同時會相對長；又估計今次流行嘅病毒會係H3甲型流感，對長者影響較大。呢，政府係唔係應該多啲呼籲市民，尤其長者及早注射流感疫苗，以防患未然吖！係唔係應該多做宣傳，提醒大家有關流感病毒徵象呢？不要忘記，H3甲型流感尤其具破壞性，不單止會併發成肺炎或腦炎，嚴重嘅更會併發心臟病，有醫學研究已指出老人家嘅併發風險尤其高！

嗱！咪話功夫茶唔再一次提醒冇靈魂政府，流感殺到，官僚要切切實實做好全港清潔衞生，特別係飲食行業，尤其街市熟食大牌檔、酒樓食肆林立嘅後巷污水、廚餘要處理好、加強公民衞生教育等等。千祈唔好做門面工夫，搞清潔不是做騷，官僚吹水吹到仙女散花，而惡菌已在社區爆發！屆時死得人多，問你哋有何顏面成日都話「執政為民」！