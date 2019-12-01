神州觀察：報復殺童罪當誅　深層矛盾勿輕視

所有不幸的遭遇，都不應成為違法犯罪的理由或藉口，更不應煽惑鼓動挾私報復、以暴制暴等極端行為。然而每個悲劇的發生，亦必是有迹可尋，或者值得憐憫，或有可憎之處；是教訓就該記取，當補救則應盡早補救，否則悲劇只會重複上演。

江西上饒市一名家長不忿讀小學的女兒長期遭同班男生欺凌，與多方溝通化解未果下，早前怒而持刀入校殺死年僅九歲男生，日前遭當地中級法院以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身。院方認為涉案家長未能正確對待和處理箇中矛盾關係，是憑主觀意識報復殺人，且犯案手法殘忍，後果嚴重，雖有自首情節，亦不足以減輕處罰。

案件判是判了，判決結果也算是符合現代法治精神，然而，該宗悲劇並未就此畫上句號。如果法律能夠解決所有問題，世上早已沒有罪惡，亦不會再有悲劇發生。本次判決只能說從法律層面上作了一個了斷，而對整個社會仍然有欠交代，因為除了法律之外，還有輿情、社會現實等等深層次的問題需要關顧。

正如該宗悲劇發生之初，輿論便已呈兩極分化，並由此引發激烈爭拗，直至本次判決結果出來，有關爭議更趨白熱化。問題的焦點就在於，按照內地現行法例，未成年人等同領有合法「殺人執照」，「小惡魔」欺凌同學甚至殺人放火亦不需負上刑責，像近期發生在遼寧大連的十三歲少年殺死十歲女童案，實施收容教養三年已是「最嚴厲措施」。此法的惡心之處就在於，一邊強調要保護好未成年人，一邊又將未成年人推入「無法可保」的境地，如同「以子之矛，攻子之盾」一樣荒誕不經。

三年教養抵一條命，還是在輿論壓力下的舉動，不少類似情形其實連這點處罰也沒有，結果就是未成年人殺了人亦不用受罰。管又管不了，事前投訴警告亦無用，由此勢必令不少家長淪為驚弓之鳥，不知道厄運何時就會落到自家孩子身上。

可是，當局至今仍未正視問題，從而令矛盾繼續激化，包括浙江瑞安去年發生的同類事件中，逞兇家長亦是因為學校、同學及對方家長的長期漠視欺凌行為而走入極端，當中又有多少受到《未成年人保護法》負面因素影響，值得各界反思。

法院判決固然沒錯，家長不能以主觀臆測推斷尚未發生的危險，更不能在傷害行為發生前「先滅了對方」。問題是，萬一本案中的女童不幸又被同學殺害了，各方對此是否仍將無可奈何？誰來消除家長們內心深處的恐懼，使之不必再以極端行為保護孩子？並讓此類「其情可憫，其罪當誅」的悲劇不再發生？