世界視線：安德魯醜聞纏身　查理斯有望翻身

美國前總統克林頓評價古巴前領導人卡斯特羅時說，我上幼稚園時，他是總統；我當總統了，他仍然還是總統；直到我任滿了，他居然還是總統。其實論到在位之久，英女王伊利沙伯二世也是不遑多讓，從一九五二年登基六十多年以來，由邱吉爾到現在的約翰遜，共有十四位首相為女王陛下服務。

英女王長久在位，讓其兒子、被稱為「歷史上待機時間最長的儲君」的查理斯王子處境尷尬。然而，對於查理斯來說，事情在最近似乎出現轉機。事實上，這些日子對英國皇室來說，可謂諸事不順。英國脫歐鬧出的風風雨雨，作為沒有政治實權的皇室或許可以置身事外，甚至反過來因為毋須受選民選票的約束，形成超穩定的結構，為國家帶來團結一致的力量。但正正因為如此，公眾對皇室成員的形象及道德操守有着更高的要求，偏偏英國皇室近來負面新聞連綿不絕，包括菲臘親王撞車後不久，被傳媒揭發駕車時沒有扣安全帶，最後被迫自願交出車牌。

另外，哈利王子自從跟梅根結婚後，愈來愈特立獨行，甚至跟兄長威廉鬧得很不愉快，被指可能脫離皇室。當然，要數最嚴重的醜聞，則是查理斯的弟弟安德魯捲入美國孌童富豪愛潑斯坦性醜聞，安德魯王子在事件中愈描愈黑，甚至其辦公室已被逐出白金漢宮。

諷刺的是，在安德魯的襯托之下，當年因為跟戴安娜王妃離婚另娶卡米拉而一度聲譽插水的查理斯，形象得以來個「大翻身」。有英國報章專欄作家形容，安德魯的不堪令查理斯變成全國最受歡迎的人，一個有魅力、和藹可親的爺爺，而不是一個古怪的、脫離實際的愛管閒事的人。「時間」亦是對查理斯有利的因素。儘管仍有不少人覺得應直接讓威廉王子繼位，但也有意見認為，威廉的子女還年幼，應該讓他有更大空間在比較不受干擾的情況下養育子女，建議還是由查理斯接任為宜。外界盛傳伊利沙伯二世會在十八個月後、年滿九十五歲時退休，由查理斯擔任攝政王，看來後者終於有望守得雲開。