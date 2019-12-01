區議會選舉帶來的政黨與人事的更替，可以反映地區上對原有議員工作的表現不滿。但是，今次選舉的過程和政綱宣傳所表現出來的，卻不是地區服務工作為主，而是政治選舉，沿着佔中以來一連串政治工程所掀起的反共反中命題，建制派議員變成有如近月暴亂中被打砸燒的中資和相關店舖，不管是甚麼，只要沾上中共、中國、內地便要推倒。

而凡是站在反共反中立場的，也不管他們在地區上做了甚麼、會做甚麼，或能做甚麼，也不管是甚麼人，部分的選民，便是盲目投票支持。

選舉的目的與投票的目的乖離，這是理性的民主選擇，抑或是政治化盲目衝動的決定？這些反共反中選民的表現，是證明了民主選舉的理性，抑或是投票的荒謬？

或許，對一些人來說，區議會選舉或其他選舉都一樣，不屬理性和智慧的選擇，而僅只是情緒的發洩，因而政綱和工作表現並不重要，他們只要反共反中，即使沒有實現的可能性，也要全力投入，為的是情緒。究竟為甚麼反共反中，也不管反共反中是對或錯，已經當成是他們的使命便義無反顧。連這個情緒為甚麼在近年或近月才衝動起來，他們也不會理會。是誰告訴他們中國、中共是邪惡的，為甚麼邪惡，他們都已經忘記了。「天滅中共」由邪教的口號轉變成為他們的政治口號，他們與邪教的差別便愈來愈小了。

面對這樣的選民，由這樣的選民選出來的議員，民主的內容被閹割，他們的政治情緒不會轉變為民主制度的執行，區議會選舉發洩了而且成功，他們還會把發洩提升，支持堵路、暴亂與破壞。明年還有立法會選舉，被煽動起來的反共反中情緒已經失控，沒完沒了。反共反中可能便不但要特區政府投降，也要中共政權屈服，不達目的不罷休，與邪教的執着一樣。若政府不投降，他們還要堅持；而投降更會使他們進一步興奮，朝更高的政治目標出發，香港與他們的生涯便是全面政治化。

除了邪教之外，我們還可看到西方右翼極端主義的發展勢頭，若不被抑制，他們的情緒要橫掃香港與中國內地。

像邪教和西方右翼極端主義的發展一樣，群眾是情緒化，不講道理，也不顧他們自身的利益。然而，在這樣的發展背後，卻有理性的人和組織，用理性與智慧來指揮、操作群眾的政治情緒，來達致某些經濟與政治利益，群眾變成了工具，民主選舉不過是藉口和途徑。香港的發展會否是這些歷史的重演呢？