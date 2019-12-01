在反修例暴亂黑手暫時叫停暴徒搗亂，創造反對派在區議會選舉中大勝，讓香港社會似乎恢復了表面平靜的情況下，在北京又對止暴制亂有些模糊的情況下，美國總統特朗普毫不猶豫的簽署了《香港人權與民主法案》。

北京當然又是一片強烈譴責，憤怒聲討，警告老美要承擔嚴重後果，惟不見北京宣布早已聲稱的反制措施。外交部發言人回答這個問題時說「該來的遲早會來」，讓人摸不着頭腦，也讓人懷疑此事會否不了了之，或點綴一下算數？對於今次暴亂，北京很清楚老美是主要黑手，是內外反中反共勢力相勾結的產物；很清楚其目的是甚麼，破壞性有多大，危險性有多高；很清楚暴亂五個多月問題在哪兒；很清楚老美一直在「保護」為美國賣命的反中亂港分子、漢奸走狗，讓他們「為美國利益而戰」；很清楚他們今後會隨時再發動暴亂，以最終奪權變天，割裂中港，或讓香港成為美國第五十一個州。

然而，清楚問題是一回事，解決問題又是一回事。北京也清楚必須有「反制」惡法的措施，但敢不敢訂出和使用真正有效的反制方法又是一回事。北京清楚問題的性質和癥結，清楚要打掉這類內外勾結的政治暴亂，必須首先清洗其「內應力量」，必須堅決依法嚴懲香港這邊的暴亂黑手、核心暴徒以及參與組織、煽動暴亂的反中亂港分子，特別是朝廷點名且已掌握了大量證據的「叛國禍港四人幫」。

朝廷也清楚，要嚴懲打擊這些「叛國禍港」的「內應力量」，靠香江府衙很困難、靠香港的司法機關很困難，因為多年來他們根本就是這些人的保護傘。朝廷也清楚，這些人在暴亂中擔當的角色和惡行，不但觸犯了香港法律，也觸犯了《國家安全法》、《反分裂國家法》，故朝廷完全可以對他們採取法律行動。

是的，美國用他們的國內法、「長臂管轄」保護犯了中國國法和香港區法的人，堂堂中國怎麼不敢用自己的國法對這些人繩之以法？不僅如此，北京還應通過相關法案，懲處美方危害中國香港的任何人，以其人之道還治其人之身也。