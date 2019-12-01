美國推出香港人權法後，一眾附庸國也躍躍欲試，英國、加拿大、澳洲等政客紛紛表態，揚言要推動類似法案，大有一犬吠影、百犬吠聲之勢。小日本更搞笑，竟威脅取消對中國國家主席習近平國事訪問的邀請。面對八國聯軍捲土重來，中國該如何應對？很簡單，以彼之道，還施彼身，別人如何對你，你就如何對人。既然外國人蠻不講理，中國人何必彬彬有禮？既然小日本態度傲慢，中國領導人何不索性宣布取消訪日？

當年八國聯軍長驅直入，在北京燒殺搶掠，那是因為滿清政府腐敗無能，國力衰頹，不堪一擊；如今中國號稱大國崛起，整體國力和軍事實力都與過去不可同日而語，不可能被輕易擊倒和征服，更不可能讓新八國聯軍重溫美夢。面對西方的封鎖和圍堵，毛澤東曾豪邁地宣稱：「封鎖吧，封鎖十年八年，中國一切問題都解決了。」鄧小平也曾信心滿滿地表示：「最不怕封鎖、最不怕制裁的就是中國。」這絕不是狂妄自大，而是歷經磨難後的經驗總結，是對中華民族的充分自信。實際上，新中國成立七十年的歷程，基本上就是封鎖與反封鎖、圍堵與反圍堵、遏制與反遏制的歷程，過去一窮二白，百廢待興，尚且屹立不倒，更在朝鮮戰場上將不可一世的美軍逼上談判桌，如今又何懼之有？

正如古人所說，以戰止戰，雖戰可也。美國之所以得寸進尺，步步進逼，就是因為中國逆來順受，步步退讓。中國人總是善良地認為，合則兩利，鬥則俱傷，希望大家和平相處。奈何事與願違，美國佬從來只想獨贏，不要兩利，尤其是眼看中國日益強大，大有後來居上之勢，他們豈能不擔心？又豈能不搞破壞？關鍵在於中方如何反制，單單制裁西方反華政客是不夠的，還應考慮是否停止貿易談判，即使玉石俱焚也在所不惜。更重要的是不能放過洋奴漢奸，務必令他們付出沉重代價。