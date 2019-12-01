理工大學被暴徒佔領十三日，最終警方解封，內裏滿目瘡痍，百廢待興，校長滕錦光表示理大是事件中最大的受害者，這句話相信很多人都不會認同。事實上，校方管理不善，任由學校成為兵工廠，警方在校園檢獲近四千枚汽油彈，並發現一條完整的汽油彈生產線，驚動全城。若校方聲稱不知道，那便是疏忽職守，沒有好好監察校園。若校方事先知道，那便是縱容暴徒收藏軍火，有知情不報之嫌。

無論如何，學生本身已是成年人，應為自己行為負上責任，校方亦責無旁貸，損害的不只是硬件，亦有關學校名譽問題。其實其他大學都是五十步笑一百步，情況大同小異，在各大學校園共檢獲逾萬枚汽油彈，不是單一間學校的問題，而是整個大學教育甚至全港教育制度崩潰。據估計，每一名大學生從小至大都需納稅人動用百萬元計公帑去栽培，現在竟然成為破壞社會的元兇，以及勾結外敵危害國家的暴徒，叫港人情何以堪？這次暴潮中有部分市民本身並非支持暴力，但見到示威者很多都是大學生，大發慈悲，珍惜他們是社會未來棟樑，希望當局寬大處理，但是示威愈走愈歪，稍有理智的人都不會支持大學生變成暴徒，現在須當機立斷，與一切暴力割席。

社會撕裂，香港每一個市民都是輸家，所以討論誰是最大輸家，不存在任何意義。理大校長應多做實事，做了鴕鳥這麼久才走出來，以為說幾句話便可收拾殘局，更惹人反感。理大校方指下學期可如期開始，但還有多少人能收拾心情去聽課呢？知專有群學生抗議校方安排網絡授課像補習社，但若非學校被破壞，又怎會出此下策呢？現在不是追究責任的時候，林鄭月娥還浪費時間談甚麼獨立檢討委員會，不如多想想如何盡快停止一切暴亂，讓社會回復秩序，校園才會重拾寧靜的學習環境。