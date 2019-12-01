香港經過黑色暴亂的蹂躪，將制度上所有的腐爛暴露無遺，由政治到司法，由教育到醫療，由公務員到紀律部隊，幾乎沒有一個環節不是反政府、反中央。身為公務員之首的張建宗完全無所作為，甚至大言不慚聲稱，若暴徒再次佔據破壞紅隧，政府亦沒有辦法阻止，連惺惺作態說句阻嚇性的說話也慳番，到底納稅人為何還要交稅養廢官？

區議會選舉結果更是令人搖頭嘆息，近六成人支持暴亂，認為掟磚、掟汽油彈、到處縱火、「裝修」商舖、殺人私了、堵路、砸毀交通設施、襲警是完全沒有問題的，香港退回唯暴力是尚的野蠻年代，法治崩潰，無法無天，港人民智未開的程度教人啞口無言。

無獨有偶，伊拉克幾乎和香港同一時間有反政府暴亂發生，看新聞片一幕幕汽油彈橫飛、火光熊熊、烽煙處處，一時間竟不知今夕是何夕，還錯覺這是香港。暴徒和政客用了短短五個多月時間，成功爭取香港墮落到同第三世界看齊，還得到不少港人拍手叫好，如此國際金融中心，如此富裕文明城市，實在令人大開眼界。

這場暴亂原本不難平息，正因為林鄭政府綏靖投降，被暴亂聲勢嚇破了膽，加上警務處前一哥等退休咬長糧的心態，才會助長反對派氣燄。更不可不提，中央誤判形勢，擔心被指為干預「一國兩制」而不敢出手，即使逾萬武警在深圳集結，只待一聲令下就可平亂，偏偏就是等不到那一聲令下，終令暴亂一發不可收拾。

如今大錯已經鑄成，反對派勾結外部勢力奪取管治權如入無人之境，拿下區議會後便是直搗明年的立法會選舉，然後劍指特首選委會，一旦造王成功，香港勢必落入外部勢力之手，中央是否仍要置之不理？愛國愛港者等了又等，由G20峰會等到十‧一，由十‧一等到區選，由區選等到人權法案也通過，依然不見中央出招。到底是有招還是無招，人們愈來愈疑惑。