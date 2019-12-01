社會持續動盪不安，打開報紙的港聞版和財經版，全是負面消息：未到聖誕，裁員潮已湧至！冇計啦，近半年嘅打砸燒搶，港鐵維修費億億聲，幸好政府係大股東，傷唔到毫毛；至於旅遊、餐飲業，連鎖大集團即使生意唔錯，整體而言都係蝕入肉，其餘小店可想而知，未執笠嘅多數在吊鹽水，你都咪話唔淒涼！

社會動盪有礙消費，老朽之有米朋友原想趁七十大壽擺番十圍八圍，之不過眼見咁嘅惡劣環境，請客都未必有人到，乃自嘲「今歲賤辰不敢設席，親朋厚愛謹致謝忱」，並有詩句曰：「豈敢人前稱得米，依然澹泊沐儒風。」

講開香港經濟，來年睇怕都係死翹翹，有論者指香港政府不作為，習慣凡事向北京「伸手」，長期依賴內地客源撐經濟，可惜一場暴亂，不但嚇怕內地客，仲連累埋澳門旅遊業，接團下跌三成半，正一自己衰又累街坊！旅遊、航空、飲食、零售業固然難逃厄運，連金融業亦趴街，保險業監管局最新數據顯示，第三季內地客來港新做保單保費按季急挫近三成，致拖累期內香港整體壽險新做保費亦大跌逾兩成。

香港政府出名怠政，火燒眼眉仲翹埋雙手等運到！香港自詡國際金融中心、大都會，理應放眼全球，創新產業，可惜財經高官年年抱殘守缺，從不創新，更不作為，產業結構單一，來來去去兩味，不是地產就是炒股，過度依賴內地，家陣一場政治風暴，就咁落花流水春去也，百年基業危在旦夕，思之令人悵然！

開講都有話，天作孽猶可恕，自作孽不可活。依家香港已經衰到貼地，反修例遊行集會依然沒完沒了，網民仍在多區發起「和你Lunch」活動。阿哥，生活已經夠艱難，食餐安樂午飯都唔得，跟住又堵塞馬路，警民衝突！一個如此長期撕裂嘅社會，別說「榮光歸香港」，能自由呼吸活下去都不容易啊！