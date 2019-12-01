中美仍繼續商議首階段貿易協議制訂文本，現在極可能會推遲到明年才能落實簽署，副總理兼中美全面經濟對話北京負責人劉鶴近日與美國貿易代表萊蒂澤、財政部長姆紐欽通話，雙方討論解決彼此核心關切問題，據說取得共識，同意保持溝通解決第一階段協議剩餘事項，以這個勢頭，首階段協議達成在望，現時最關鍵的，就是特朗普需要宣布取消本月中開始對逾千億美元中國出口美國商品新增的關稅，而近日特氏簽署了《香港人權與民主法案》，為貿談增添變數，但總不能讓美方主導。

特朗普商家性格是要唯利是圖佔先機，中美貿易談判過程中，特氏多變及搶住話事，完全反映他的性格，未來一定會利用中美貿談去做競選招牌，北京沒有這般笨，在公平商討下既不能讓特氏抽水自肥，亦不能讓特氏處處做主導角色，已透過不同傳媒渠道告訴美方，中美貿易第二階段的商討，可以推遲到明年美國大選之後。

在總統競選期間不再談中美貿易安排，具有幾個目的，第一是打斷特朗普借貿談在他競選宣傳中吹捧個人成就，亦消除了他在這段時間對貿談左搖右擺的發聲，以圖增加支持，簽訂首階段協議後，再不讓特朗普利用這議題抽水。第二個是不再給特氏在第一階段協議內容再有搞作機會，北京已表明首階段協議後不再討論，就是為特氏在簽訂該份協議設定時限，再拖拉下去不但壞了大事，更令這個貿易問題拖累特朗普的選情，農民及貿易票流失，迫令特氏及早簽訂首階段協議。

還有一個大選後才開展另一階段貿易商討的原因，就是美國總統競選結果沒人估得到，特朗普是否能夠成功連任就是考慮重要因素。簽署了首階段貿易協議後若然再開展次階段的商討，大選過後白宮換了新主人，應該怎樣收拾殘局？今次北京搶先做貿談主導，可以令特朗普受壓兼無法撈油水。