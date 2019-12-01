妖言可以惑眾，妄語呃得吓人。香港政界不乏政棍，政圈有不少奴才黨，他們嘴上喊愛香港、為香港人打拚，實則卻是他國的奴才，為誰盡忠，值得深究。近日，美國推出《香港人權與民主法案》，本地政界反應各異，公民黨、香港眾志的回應露了老底，他們無遮無掩的「舔美」，彷彿香港被「八國聯軍」、「十國聯盟」制裁到死才好，如此賣港辱國，根本不配在香港從政！

美國參、眾兩院先後通過《香港人權與民主法案》之後，美國總統特朗普日前亦簽署作實，自此，該法案正式成為美國法律，美國議會可以動不動提一個制裁名單、制裁建議，然後交付大會審議，便可以透過行政部門執行制裁。這個法案對香港的政治環境有一定影響，對經濟更帶來不可低估的不穩定性，商界已在擔心獨立關稅區地位有所改變。無論如何，這個法案已成真，其影響力與過去一直靠嚇大相逕庭。

消息傳來後，本地政圈反應不一，反對派政黨也沒有多少雀躍反應。畢竟，人要面，樹要皮，香港土地面積雖小，經濟實力及城市競爭力仍在世界佔重要一席，只看GDP、人均收入及經貿出口，香港都在多個世界榜單的前二十名便知。因此，有尊嚴、愛香港的人，不會坐視香港成為別國制裁的對象，更不會容忍香港成為別國的禁臠、棋子。

不過，這些人卻不包括公民黨，也不包括漢奸搖籃香港眾志。公民黨作為在立法會、區議會佔據不少議席的政黨，對美國通過威脅及打擊香港經濟、制裁香港的議案表示歡迎，公民黨黨魁楊岳橋更威脅港人「香港國際金融中心的地位並非必然」，這番赤裸裸地跪美的話，讓人禁不住問一句：公民黨，你們到底是在代表香港人還是美國人？你們捍衞的是美國利益還是香港利益？

香港眾志更可恨，黃之鋒在特朗普大筆一揮後召開記者會，高調收割「成功爭取美國制裁香港」的政治「功績」，小漢奸更無恥地說，會游說歐洲、加拿大、澳洲等國推動與美國相若的法案，將制裁香港全球化，更揚言未來的制裁案不只罪及官員，還考慮罪及家人。

小漢奸恨港之心令人震驚，他的目標很簡單，香港最好被「八國聯軍」、「十國聯盟」一起制裁，哪個國家都能對香港指指點點，予取予攜。國家主權、華夏尊嚴，他一點不在乎，只要他國以支持民主的名義，為港獨派敲鑼打鼓即可！

試想像，一個豪門反骨仔心思思奪權，他的做法是在外認一堆乾爹乾娘，然後聯合這些外敵來瓜分自家祖業，反骨仔志在奪產，其乾爹乾娘卻志在奪豪門的祖地祖業，最好一舉代之。這個陰謀的中間，他們有多少利益盤算？有多少分餅仔圖謀？如此反骨仔，被趕出家族、斷絕關係是最輕的懲處。

回看舔美的公民黨、香港眾志，香港人應該深思，我們還應該容忍這種賣港政黨嗎？還應該讓他們享納稅人的血汗錢作政治酬庸嗎？