神州觀察：亂批建污染項目　惹民憤暴力打壓

內地近年屢現群體性對抗事件，其中相當一部分是與政府部門亂批建環境污染項目有關。而當局每每不懂正視問題，動輒濫用國家公器打壓民眾，暴力維穩，不但是本末倒置，更會激化矛盾，官民如同水火不容，隨時釀成更大規模的衝突。

廣東茂名化州市文樓鎮政府欲在當地興建火葬場，卻以建人文生態園作幌子，且只向民眾公示十日便匆匆開工。當地村民不值政府所為，及出於對該項目帶來的污染隱憂，近日群起上街示威抗議，進而演變成激烈衝突，有指當局派出上千警力鎮壓驅趕，並致多名村民受傷及被帶走。當局之後宣布暫停有關項目，但就嚴控網絡，封鎖消息，警告村民不要再鬧事，否則嚴懲不貸。

都說民意不可欺，偏偏就是有人不信邪，底氣十足地欺騙、愚弄群眾，因為他們清楚地知道，只要國家公器在握，任何決策都毋須徵詢民意，就算與民為敵又有何懼？槍桿子裏出政權嘛，所以內地經常爆發各種群體對抗事件，或因強拆民宅、貪污徵地賠償，或因枉法濫權、草菅人命而起，當局亦總會以暴力手段解決問題，且屢試不爽。

具體到今次事件，當局其實在五年前就幹過類似勾當，並曾招致逾萬人上街維權抗爭，以致時任化州市副市長因未能盡心調停，嚇得躲進了附近銀行「喝水」。而就在當年抵制興建火葬場前不久，茂名市剛發生過大規模抵制PX項目的轟動事件，甚至有傳釀成多條人命傷亡。如今才過去幾年，便又想着捲土重來，可見當局不但從未吸取過任何教訓，欺瞞、打壓民意反倒變得更加鐵石心腸，叫人不寒而慄。

不近情者多藏奸。興建火葬場不是不可以，此類項目亦確有現實需要，問題是，這類帶有污染性質的項目為何總要挨着有人的地方而建？荒山野嶺多的是，當局想怎麼建都行，民眾絕對沒有意見。是為了節省費用，還是想留着建別墅、搞商業開發？算盤撥得叮噹響，唯獨漏掉了民眾利益這筆帳，不是無恥又是甚麼？

當局口口聲聲說要建設美麗新中國，讓老百姓吃得放心、住得安心，要還給他們藍天白雲、繁星閃爍，聽起來的確很美，但是當老百姓抬頭眺望之時，卻發現被一個個高聳的大煙囪及不停排放出來的烏煙瘴氣遮蔽了視線，想想該有多掃興！

火葬場、垃圾焚燒廠、化工廠、核廢料廠，但凡有毒有害、危及民眾健康安全的，統統往鄉村乃至城市人口聚居之地扎堆，天空、地表、地下全被污染，幾十年、上百年亦難以恢復，禍延子孫已成定局。是多大的利益驅動，才會令他們無視民眾利益？又是怎樣不負責任的政府，才會置百姓的死活於不顧？