正論：破欠勁升百業衰　大廈將傾誰能挽

忽喇喇似大廈傾，昏慘慘似燈將盡。香港經歷近半年的黑色暴亂，經濟直插谷底，沉淪不見盡頭。破欠基金截至十月錄得二千四百多宗申請，比去年同期急增逾三成，反映百業蕭條的冰山一角。

打工仔因公司倒閉而被僱主拖欠薪金，可申請破欠基金以解燃眉之急。今年首十個月的申請總數，較去年同期增加逾五百宗，申請款額達兩億六千多萬元，亦比去年增加一億元。僅十月份的申請已超過三百宗，涉款逾二千萬元。顯而易見，香港的經營環境因暴亂而急劇轉差，許多公司捱不住而倒閉，暴亂害人，可見一斑。

必須指出，申請破欠基金最多的行業為建造業，佔過千宗，其次是餐飲服務業。有關情況並不令人意外，儘管餐飲業的最新失業率飆升至百分之六點一的高水平，但建造業拖欠薪金的情況更加嚴重。業界早就指出，隨着暴力升級，經濟轉差，新地盤減少，除了聘用的工人大減，部分承建商無以為繼，二判、三判拖糧並不鮮見；加上立法會爭鬧不休，拉布不斷，許多政府工程無法上馬，建造業工人早就手停口停。建造業總工會宣布大部分工種凍薪一年，足以反映行業之嚴峻。

現在最大的隱憂還在於，暴亂造成的經濟破壞還未全面浮現，明年初倒閉潮、裁員潮才開始見真章，破欠基金的申請宗數肯定沒有最多、只有更多。事實上，暴亂對香港制度造成的破壞非常深遠，法治崩潰，治安失序，市場瀰漫悲觀情緒，消費者信心大減，旅客過門不入，香港不再是宜商城市，已有不少集團叫停擴張和招聘計劃，甚至暫時退出香港市場。目前樓市已見下調，明年建造業的前景更黯淡，在這樣的情況下，香港如何走出經濟寒冬，叫人無法樂觀。

商界形容目前的環境比○三年沙士更惡劣，可謂沒有誇張。沙士尚且有受控的時候，但人心被政治病毒感染，要痊愈便不是一時三刻的事。昨日的遊行又演變成堵路，日前更有市民被「私了」，證明暴亂並未隨區議會選舉完結而止息。一旦打砸搶燒再起，危如累卵的經濟勢必雪上加霜。

本來，港府有的是錢，在經濟逆轉的時候若能對症下藥，大手筆紓困並增加長遠投資，創造就業機會，要渡過難關並非難事。很可惜，港府廢官議而不決，至今仍抱着「少做少錯、不做不錯」的思維辦事，例如有議員要求當局成立失業援助金，勞福局局長羅致光即以立法會審批需時、「二○二一年都未做到」為由落閘；又如商界要求港府派發消費券直接刺激經濟，財爺陳茂波即搬出外國例子成效輕微做藉口拒絕。這也不做，那也不做，無異於坐以待斃，特別是港府三輪紓困措施皆成效不彰，連幫助中小企的救命貸款也審批緩慢，打工仔和小商戶坐困愁城，民怨怎能不沸騰？

事實證明，好好的香港淪落到今日的地步，罪魁禍首絕對是無能廢官。他們坐享全球數一數二的高薪厚祿，飽食無憂，不可一世，結果遇到風浪即刻現形。誰能救救香港？令人神傷，令人絕望。