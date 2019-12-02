功夫茶：天價天橋掀爭拗　民生項目陷空轉

「時間是金錢，效率是生命」，呢十粒字係一河之隔嘅深圳，經濟科研騰飛嘅座右銘；反觀香港，回歸後立法會成年累月唔係拉布，就係建制和泛民長期爭辯一些無厘頭議題，民生項目放一邊，結果議會內耗空轉二十多年，香港再沒有速度效率可言，連港英殖民時期原有嘅優勢亦一鋪清袋！

呢！區議會選舉剛在黑色恐怖氣氛下舉行，一如所料，建制派落敗乃意料中事。通常議席洗牌，原以為大家會吸取教訓，洗心革面，為香港「加油」打拚！之不過，區議會不再選一啲關注民生嘅區議員，反而「得米」者係一邊脫下黑衣，一邊穿上西裝者，阿哥，未來區議會肯定淪為另一個政治鬥獸場，香港永無寧日矣！

泛民十八區奪十七區控制權，香港從此多事！果不期然，元朗率先「起義」！呢，元朗連接西鐵朗屏站至教育路以南嘅十七億天橋首當其衝，有關項目因造價太高備受爭議，政府又模棱兩可，一時抽起項目，一時又刊憲招標，今年四月截標後就一直冇再公布新消息。政府做嘢完全唔透明，自把自為，難免予人話柄。

嗱！日前有五個連任區議員及廿八個候任區議員聯署去信路政署，要求擱置審批該天橋項目嘅標書，又形容呢個項目過往喺建制派佔多數嘅元朗區議會下強行通過。即係咁，新一屆區議會要重新諮詢及討論冇問題，但若然揸住「凡是建制派通過嘅就要反對」，不從其他方面去探討呢條天橋值唔值得如此昂貴，是否真正幫到居民，若然不顧民生而一味爭拗無謂，讓當區居民，尤其老人家及行動不便市民等到頸長都未能享用，咁就有失區議員為民服務嘅本心喇！

元朗天橋就話因天價而多爭拗，之不過觀塘海濱音樂噴泉造價五千萬元，項目自一五年起，三度向立法會工務小組闖關，幾經波折終喺去年十一月底獲財委會通過撥款。項目現已施工，而多名民主派連任區議員及候任區議員均表明有意要求政府叫停工程，將其重新交回區議會再作討論。嗱！咁做就係法國大餐多舊魚啦！一來五千萬不算天價，二來工程已經財委會撥款，合乎程序，且工程已展開，你哋叫停就係戇居！

喂！擺乜款吖？你哋全係「調理農務系」出身？否則點解咁鍾意冚家剷地齊種樹，自家池塘又養咁多鮫魚！效率是生命，唔該咪再折磨香港人喇！區議員與市民關係，應該係「魚水關係」，而家陣你哋一味刁難、內鬥內耗，把本應融洽嘅區民關係突變為「油水關係」，功夫茶相信，再投你班冚家愛剷地嘅市民，就真係有眼無珠咯！